Прокуратура заставила отремонтировать фонтан в Ростове, простоявший три года

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Городское надзорное ведомство проверило состояние фонтана «Фантазия» на улице Рабочая площадь, 1б. Оказалось, что сотрудники управления с 2020 года не принимали мер, чтобы он был в исправном состоянии.
Прокуратура потребовала от администрации города провести работы, но ситуация не изменилась. Тогда последовал иск в суд, чтобы решить возникшую проблему.
«Кировский районный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал управление устранить нарушения. Исполнение решения на контроле прокуратуры города», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове.