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Управление благоустройства Ростова через суд обязали отремонтировать фонтан

Прокуратура заставила отремонтировать фонтан в Ростове, простоявший три года

20 декабря 2023, 11:10
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Управление благоустройства Ростова через суд обязали отремонтировать фонтан
Суд обязал управление благоустройства и лестного хозяйства Ростова-на-Дону провести ремонт фонтана, сообщили в региональной прокуратуре.

Городское надзорное ведомство проверило состояние фонтана «Фантазия» на улице Рабочая площадь, 1б. Оказалось, что сотрудники управления с 2020 года не принимали мер, чтобы он был в исправном состоянии.

Прокуратура потребовала от администрации города провести работы, но ситуация не изменилась. Тогда последовал иск в суд, чтобы решить возникшую проблему.

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«Кировский районный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал управление устранить нарушения. Исполнение решения на контроле прокуратуры города», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Суд#Благоустройство#Фонтан#Ростов
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