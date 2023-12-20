Просто, быстро, полезно или новый формат углубленной диспансеризации

«Мне позвонили из страховой медицинской организации, пригласили на обследование в поликлинику № 4. Ковидом я переболела дома и понимала, что нужно проверить свое здоровье. После маммографии меня направили к онкологу, я испугалась, но врачи объяснили, что обнаружить уплотнение им удалось на ранней стадии. Так бы я ходила и не знала, что в груди проблемы. Я теперь не беспокоюсь за здоровье, соблюдаю все рекомендации и вовремя прихожу к врачам», — говорит Нина Игнатенко.