Просто, быстро, полезно или новый формат углубленной диспансеризации

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
Итоги десяти месяцев работы «пилота» позволяют говорить о том, что в регионе формируется принципиально новая, эффективная модель УД, которая в десять раз увеличила число желающих проверить свое здоровье.
«Соглашение о реализации проекта 14 февраля 2023 года подписали ТФОМС Ростовской области, Министерство здравоохранения Ростовской области и страховая медицинская организация ООО „Капитал МС“. К этому моменту были четко сформулированы задачи проекта: информационное сопровождение пациентов, переболевших COVID-19, а также создание комфортных условий прохождения углубленной диспансеризации для этой группы. Для воплощения этих задач были оперативно сформированы все необходимые условия», — говорит директор Территориального фонда ОМС Максим Григорьев.
ООО «Капитал-МС» в рамках проекта, организована модель информационного сопровождения пациентов. Страховые представители связываются по телефону с каждым, кому положено пройти углубленную диспансеризацию в определенном месяце. В первую очередь они информируют тех граждан, которые имеют тяжелые сопутствующие патологии.
«Страховые представители не только убеждают пациента, рассказывая о том, что УД можно пройти быстро, но и записывают гражданина на прием в поликлинику, выбирая удобные для него дату и время. Накануне визита наши специалисты подтверждают планы пациента. Эти данные в конце каждого рабочего дня передаются в медицинскую организацию для подготовки медицинской карточки. Личный контакт, помощь в записи на углубленную диспансеризацию, адресное сопровождение — это всегда высокий результат», — рассказывает директор филиала ООО «Капитал МС» в Ростовской области Дмитрий Альперович.
Проект реализуется на базе отделения медицинской профилактики ГБУ РО «Городская поликлиника № 4», открытого в 2023 году.
«Врачебный осмотр и проведение необходимых исследований не требуют хождений „с этажа на этаж“, углубленная диспансеризация проходит в рамках одного отделения. Здесь организована работа электронной очереди, которая позволяет оперативно и четко маршрутизировать пациентов, существенно сокращая время ожидания приема врача», — говорит главный врач ГБУ РО «Городская поликлиника № 4» Александр Середа.
Во всех помещениях отделения медицинской профилактики работают системы кондиционирования воздуха, что особенно важно в условиях южного климата.
«В отделении очень чисто, современно, табло удобное для соблюдения очереди. Подходишь к кабинету — тебя вызывают, не нужно занимать очередь и помнить кто за кем. А если что-то не понятно, то страховой представитель помогает, провожает. Несмотря на то, что было много людей, было понятно в какой кабинет нужно идти», — делится впечатлениями пенсионерка Тамара Солодовник, прошедшая УД в рамках пилотного проекта.
Обследование включает в себя, в числе прочего, общий осмотр врачом-терапевтом, измерение сатурации (проверка насыщения крови кислородом), общий и биохимический анализ крови, КТ органов грудной клетки, маммографию для женщин, тест шестиминутной ходьбой, после которого оценивается одышка, пульс и сатурация. Этот тест врачи проводят с использованием беговой дорожки, что исключает необходимость перемещаться по территории медорганизации, используя при этом лишь шагомер.
«Важно то, как распланировано время проведения углубленной диспансеризации. Пройти УД в будние дни можно с 8.00 до 20.00, а также в субботу с 8.00 до 14.00. Такой график формировался с учетом занятости работающего населения. Для этой категории граждан удобно еще и то, что прохождение углубленной диспансеризации занимает всего 1 час», — комментирует Максим Григорьев.
Важный момент, что пилотный проект, реализуемый совместно с СМО «Капитал МС», дает возможность пройти УД любому у кого есть полис ОМС, вне зависимости от того, какая страховая медицинская организация этот полис выдала.
Пилотный проект неслучайно ориентирован на пациентов, переболевших «ковидом». Углубленную диспансеризацию после COVID-19 медики рекомендуют проходить для предупреждения осложнений и последствий для здоровья, в том числе неявных и отсроченных во времени. Эта рекомендация распространяется, в том числе на пациентов, которые переболели дома в средней и легкой форме.
«В 2023 году углубленную диспансеризацию в рамках пилотного проекта прошли 6918 пациентов. Из них почти треть пациентов, это 1895 человек, по результатам УД имели постковидные нарушения (27,3%). Назову только некоторые заболевания выявленные нашими врачами: когнинтивные нарушения, ишемическая болезнь сердца, интерстициальное поражение легких, впервые выявленный сахарный диабет», — рассказывает Александр Середа.
Пациенты не всегда понимают важность своевременного обследования, многие отказываются от возможности пройти бесплатную углубленную диспансеризацию, несмотря на то, что специальная медицинская программа УД запущена по всей России с 1 июля 2021 года. Основные причины отказа — необходимость неоднократного посещения медицинской организации, очереди, боязнь реинфицирования. Пилотный проект позволяет преодолеть застрахованным гражданам все препятствия и страхи. Вот что рассказывает еще одна пациентка, обследованная по новым, «пилотным», стандартам.
«Мне позвонили из страховой медицинской организации, пригласили на обследование в поликлинику № 4. Ковидом я переболела дома и понимала, что нужно проверить свое здоровье. После маммографии меня направили к онкологу, я испугалась, но врачи объяснили, что обнаружить уплотнение им удалось на ранней стадии. Так бы я ходила и не знала, что в груди проблемы. Я теперь не беспокоюсь за здоровье, соблюдаю все рекомендации и вовремя прихожу к врачам», — говорит Нина Игнатенко.
Эффективность новой модели углубленной диспансеризации ранее была доказана опытом других регионов. Так, в городе Калининграде внедрение данной модели увеличило количество желающих пройти УД. Показатели выросли с 5% до 50%. Первые итоги реализации пилотного проекта в Ростовской области также говорят об эффективности выбранного направления.
«Во-первых, удовлетворенность населения качеством медицинского обследования после прохождения углубленной диспансеризации выросла с 6,3% вне проекта до 94% в проекте. Во-вторых, практически в десять раз увеличилось количество желающих пройти обследование в комфортных условиях и в удобное время: отклик застрахованных лиц, на предложение страховых представителей пройти углубленную диспансеризацию, составил 91,3% (для сравнения, такой отклик вне проекта составляет 8,6%). Я думаю, что с учетом этих результатов, на наших глазах формируется качественно новый для региона уровень организации и проведения углубленной диспансеризации», — резюмирует Максим Григорьев.
Соглашения о реализации проекта было подписано на один год. После анализа отклика и удовлетворенности населения, организаторы «пилота» рассматривают возможность продлить действие соглашения на более длительный срок.