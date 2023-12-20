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Updated Сегодня, 14:47

ПСБ наградил победителей премии «Герои экономики Ростовской области»

20 декабря 2023, 14:45
В Ростове-на-Дону прошла церемония награждения победителей и призеров премии «Герои экономики Ростовской области», сообщает ПСБ.

Церемония награждения прошла во время делового мероприятия «Люди и прорывы года на Юге России», а организатором выступает деловое медиа «Эксперт Юг».

Бренд DNK Russia (ООО «ДНК-Рус»), занявший первое место в категории «Прорыв в сфере модной индустрии — 2023», получил награду от регионального директора ПСБ в Ростове Ларисы Чураевой. Дипломы получили основательницы этого бренда Ольга и Анна Ничковы, которые в 2015 году получили поддеожку от СПБ.

Тогда благодаря поддержки банка они создали небольшое предприятие, которое все эти годы развивалось и стало брендом всероссийского масштаба. Компании успела получить несколько престижных премий, она занимается созданием коллекции для взрослых и дизайнерской одежды для детей и подростков.

При ПСБ все еще остается финансовым партнером организации и оперативном реагирует на запросы бизнеса.

Лариса Чураева выразила радость и заявила, что гордится достижениями партнеров и клиентов. По ее словам, они инициативные, смелые и успешные предприниматели.

» Помогать бизнесму на любой этапе развития, увеличивая финансовые возможности, предоставляя качественные продукты и сервисы, мотивировать к открытию новых горизонтов — одна из главных целей ПСБ», — отметила Лариса Чураева.

Добавим, что сама премия существует более 10 лет, ее получают компании, которые сильнее всего влияют на экономику региона, а также закрепляют лидерство Юга России в разных сферах экономики.

#Илья Протвинов
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