ПСБ наградил победителей премии «Герои экономики Ростовской области»

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Церемония награждения прошла во время делового мероприятия «Люди и прорывы года на Юге России», а организатором выступает деловое медиа «Эксперт Юг».
Бренд DNK Russia (ООО «ДНК-Рус»), занявший первое место в категории «Прорыв в сфере модной индустрии — 2023», получил награду от регионального директора ПСБ в Ростове Ларисы Чураевой. Дипломы получили основательницы этого бренда Ольга и Анна Ничковы, которые в 2015 году получили поддеожку от СПБ.
Тогда благодаря поддержки банка они создали небольшое предприятие, которое все эти годы развивалось и стало брендом всероссийского масштаба. Компании успела получить несколько престижных премий, она занимается созданием коллекции для взрослых и дизайнерской одежды для детей и подростков.
При ПСБ все еще остается финансовым партнером организации и оперативном реагирует на запросы бизнеса.
Лариса Чураева выразила радость и заявила, что гордится достижениями партнеров и клиентов. По ее словам, они инициативные, смелые и успешные предприниматели.
» Помогать бизнесму на любой этапе развития, увеличивая финансовые возможности, предоставляя качественные продукты и сервисы, мотивировать к открытию новых горизонтов — одна из главных целей ПСБ», — отметила Лариса Чураева.
Добавим, что сама премия существует более 10 лет, ее получают компании, которые сильнее всего влияют на экономику региона, а также закрепляют лидерство Юга России в разных сферах экономики.