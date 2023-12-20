ПСБ наградил победителей премии «Герои экономики Ростовской области»

Тогда благодаря поддержки банка они создали небольшое предприятие, которое все эти годы развивалось и стало брендом всероссийского масштаба. Компании успела получить несколько престижных премий, она занимается созданием коллекции для взрослых и дизайнерской одежды для детей и подростков.