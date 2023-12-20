ПСБ наградил победителей премии «Герои экономики Ростовской области»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Церемония награждения прошла во время делового мероприятия «Люди и прорывы года на Юге России», а организатором выступает деловое медиа «Эксперт Юг».
Бренд DNK Russia (ООО «ДНК-Рус»), занявший первое место в категории «Прорыв в сфере модной индустрии — 2023», получил награду от регионального директора ПСБ в Ростове Ларисы Чураевой. Дипломы получили основательницы этого бренда Ольга и Анна Ничковы. Символично, что в 2015 году именно ПСБ первым поддержал небольшой бизнес.
Сегодня DNK Russia — бренд всероссийского масштаба. Компания успела получить несколько престижных премий, она занимается созданием коллекций для взрослых и дизайнерской одежды для детей и подростков.
ПСБ остается финансовым партнером организации и оперативно реагирует на запросы бизнеса.
Лариса Чураева отметила, что гордится достижениями партнеров и клиентов ПСБ.
«Помогать бизнесу на любом этапе развития, увеличивая финансовые возможности, предоставляя качественные продукты и сервисы, мотивировать к открытию новых горизонтов — одна из главных целей ПСБ», — подчеркнула Лариса Чураева.
Добавим, что сама премия существует более 10 лет, ее получают компании, которые сильнее всего влияют на экономику региона, а также закрепляют лидерство Юга России в разных сферах экономики.