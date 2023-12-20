rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

ПСБ наградил победителей премии «Герои экономики Ростовской области»

ПСБ наградил победителей премии «Герои экономики Ростовской области»

20 декабря 2023, 14:42
Фото: ПСБ
В Ростове-на-Дону прошла церемония награждения победителей и призеров премии «Герои экономики Ростовской области», сообщает ПСБ.

Церемония награждения прошла во время делового мероприятия «Люди и прорывы года на Юге России», а организатором выступает деловое медиа «Эксперт Юг».

Бренд DNK Russia (ООО «ДНК-Рус»), занявший первое место в категории «Прорыв в сфере модной индустрии — 2023», получил награду от регионального директора ПСБ в Ростове Ларисы Чураевой. Дипломы получили основательницы этого бренда Ольга и Анна Ничковы. Символично, что в 2015 году именно ПСБ первым поддержал небольшой бизнес.

Сегодня DNK Russia — бренд всероссийского масштаба. Компания успела получить несколько престижных премий, она занимается созданием коллекций для взрослых и дизайнерской одежды для детей и подростков.

ПСБ остается финансовым партнером организации и оперативно реагирует на запросы бизнеса.

Лариса Чураева отметила, что гордится достижениями партнеров и клиентов ПСБ.

«Помогать бизнесу на любом этапе развития, увеличивая финансовые возможности, предоставляя качественные продукты и сервисы, мотивировать к открытию новых горизонтов — одна из главных целей ПСБ», — подчеркнула Лариса Чураева.

Добавим, что сама премия существует более 10 лет, ее получают компании, которые сильнее всего влияют на экономику региона, а также закрепляют лидерство Юга России в разных сферах экономики.

#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области растут цены в магазинах и тревожность у людей
Сегодня, 15:13
Отельеры обратились в МВД после скандала с бойцами СВО в Ростовской области
Сегодня, 14:10
Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область
Сегодня, 12:20
Прокуратура нашла виновного в плохой подготовке к отопительному сезону в Ростове
Сегодня, 12:19
Все виды оливье подорожали в Ростовской области за год
Сегодня, 13:20
В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц
Сегодня, 12:57