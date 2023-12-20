Расправа в барбершопе: житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Напомним, что 21 июля мужчина зашел в барбершоп на улице Подвойского с травматическим оружием, после чего начал стрелять. Он попал в живот своей бывшей супруги, а также в себя. Видео с места преступления появилось в сети. Женщину доставили в больницу, где она умерла, а стрелка удалось спасти.
Причиной нападения стали конфликты между бывшими супругами на почве ревности. По данному факту возбудили уголовное дело, фигурант полностью признал вину.
«Суд пришел к выводу, что обвинение подтверждается собранными по делу доказательствами, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу.