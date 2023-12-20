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Жителя Ростова-на-Дону осудили за расстрел бывшей жены в барбершопе

Расправа в барбершопе: житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены

20 декабря 2023, 09:20
Фото: 1MI
Жителя Ростова-на-Дону осудили за расстрел бывшей жены в барбершопе
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который расстрелял из пистолета бывшую супругу в барбершопе, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что 21 июля мужчина зашел в барбершоп на улице Подвойского с травматическим оружием, после чего начал стрелять. Он попал в живот своей бывшей супруги, а также в себя. Видео с места преступления появилось в сети. Женщину доставили в больницу, где она умерла, а стрелка удалось спасти.

Причиной нападения стали конфликты между бывшими супругами на почве ревности. По данному факту возбудили уголовное дело, фигурант полностью признал вину.

«Суд пришел к выводу, что обвинение подтверждается собранными по делу доказательствами, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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