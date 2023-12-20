Расправа в барбершопе: житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены

Напомним, что 21 июля мужчина зашел в барбершоп на улице Подвойского с травматическим оружием, после чего начал стрелять. Он попал в живот своей бывшей супруги, а также в себя. Видео с места преступления появилось в сети. Женщину доставили в больницу, где она умерла, а стрелка удалось спасти.