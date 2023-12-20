Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Портал «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов исследования «Национального индекса тревожностей. КРОС» заявил, что за минувший год уровень тревожности россиян сократился вдвое и почти вернулся к показателям 2021 года.
По словам аналитиков, это произошло благодаря «рутинизации» страхов, связанных с проведением СВО и шатким положением российской экономики. Теперь россиян больше беспокоят проблемы повседневной жизни — перспектива ограничения абортов и природные катаклизмы.
Согласно данным исследователей, лидерами по уровню тревожности стали Москва, Белгородская область и Севастополь. При этом Ростовская область заняла только восьмое место в рейтинге, более тревожными оказались жители Краснодарского края (7 место), Брянской и Курской области, а также Санкт-Петербурга и Крыма.
Самыми популярными страхами в 2023 году стало беспокойство из-за возможности диверсий, пожары, наводнения, нападения бродячих собак, отравления и изменение закона об абортах. Кроме того, в список страхов вошли падение рубля, рост цен на бензин, утрата лидирующих позиций в космической отрасли, трудности с выездом за границу, а также электросамокатчики.