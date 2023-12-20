rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов

Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов

20 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов
Ростовская область вошла в десятку регионов с высокими показателями тревожности населения, об этом сообщили донские СМИ.
Сюжет
СВО

Портал «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов исследования «Национального индекса тревожностей. КРОС» заявил, что за минувший год уровень тревожности россиян сократился вдвое и почти вернулся к показателям 2021 года.

По словам аналитиков, это произошло благодаря «рутинизации» страхов, связанных с проведением СВО и шатким положением российской экономики. Теперь россиян больше беспокоят проблемы повседневной жизни — перспектива ограничения абортов и природные катаклизмы.

В Ростовской области жители испытывают тревогу из-за БПЛА и самокатчиков
Узнать подробнее

Согласно данным исследователей, лидерами по уровню тревожности стали Москва, Белгородская область и Севастополь. При этом Ростовская область заняла только восьмое место в рейтинге, более тревожными оказались жители Краснодарского края (7 место), Брянской и Курской области, а также Санкт-Петербурга и Крыма.

При этом самыми популярными страхами в 2023 году стало беспокойство из-за возможности диверсий, пожары, наводнения, нападения бродячих собак, отравления и изменение закона об абортах.При этом самыми популярными страхами в 2023 году стало беспокойство из-за возможности диверсий, пожары, наводнения, нападения бродячих собак, отравления и изменение закона об абортах.
При этом самыми популярными страхами в 2023 году стало беспокойство из-за возможности диверсий, пожары, наводнения, нападения бродячих собак, отравления и изменение закона об абортах.
Фото: Midjourney

Самыми популярными страхами в 2023 году стало беспокойство из-за возможности диверсий, пожары, наводнения, нападения бродячих собак, отравления и изменение закона об абортах. Кроме того, в список страхов вошли падение рубля, рост цен на бензин, утрата лидирующих позиций в космической отрасли, трудности с выездом за границу, а также электросамокатчики.

Ранее стало известно, что россияне стали реже испытывать панические атаки.

Читайте также:
СМИ сообщили о неработающей кнопке тревоги в ходе резни в донской школе: фейк или нетОнколог рассказал о неочевидных симптомах опухоли головного мозгаДетский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону
#Общество#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Здоровье#Надежда Пустяк#Пожары#Отравление#Тревожность#СВО#Крым#Краснодарский край#Диверсии#Курская область#Севастополь#Последние новости Ростова на сегодня#Белгородская область#Санкт-Петербург#Тревога#Брянская область#18+#Россияне#Природные катаклизмы#Наводнения#Аборты#Происшествия
Подпишитесь
Кафе и рестораны в Ростовской области подняли цены
Сегодня, 09:22
Расправа в барбершопе: житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены
Сегодня, 09:20
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
Сегодня, 09:14
На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году
Сегодня, 09:12
В ЦБ России рассказали, почему в Ростовской области так подорожало мясо
Сегодня, 07:02