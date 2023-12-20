Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов

Самыми популярными страхами в 2023 году стало беспокойство из-за возможности диверсий, пожары, наводнения, нападения бродячих собак, отравления и изменение закона об абортах. Кроме того, в список страхов вошли падение рубля, рост цен на бензин, утрата лидирующих позиций в космической отрасли, трудности с выездом за границу, а также электросамокатчики.