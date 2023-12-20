«Смирительную рубашку еще наденьте!»: жителей Ростова возмутил ребенок на шлейке

«Есть такие дети, которые часто теряются, и их не лишним будет за поводок водить, чтобы не прозевать пацана. Мой, например, все время в шлеме ходил, так как во все врезался, когда задумается, к двум годам шлем был весь на коцках», «К поводку нужна смирительная рубашка и шлем. Что, никто не видел, как дети убегают в сторону дороги?», — поделились опытом родительства ростовчанки.