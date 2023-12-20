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«Еще смирительную рубашку и шлем»: ростовчан возмутили детские шлейки

«Смирительную рубашку еще наденьте!»: жителей Ростова возмутил ребенок на шлейке

20 декабря 2023, 07:52
Фото: Pxhere
«Еще смирительную рубашку и шлем»: ростовчан возмутили детские шлейки
Ростовчан шокировало использование детской прогулочной шлейки местной жительницей, разъяренные комментарии появились в местном Telegram-канале.

Ранним утром в Telegram-канале «Это Ростов» появилось видео, на котором молодая мать вела ребенка по улице на детской шлейке. Это до глубины души возмутило автора видео, который посчитал использование шлейки неприемлемым.

Неожиданно его позицию поддержали десятки ростовчан, которые обрушились на неизвестную дончанку волной оскорблений, обвиняя ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«Уже два поколения выращены на западных ценностях и образовании. — Результат!», «В телефон воткнутся и идут», «Чтобы её так повели на поводок», «Связь с ребенком за руку более крепкая, эмоционально и физически. Через поводок-только контроль и ничего больше!», — прокомментировали увиденное ростовчане.

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Неожиданно его позицию поддержали десятки ростовчан, которые обрушились на неизвестную дончанку волной оскорблений, обвиняя ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.Неожиданно его позицию поддержали десятки ростовчан, которые обрушились на неизвестную дончанку волной оскорблений, обвиняя ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Неожиданно его позицию поддержали десятки ростовчан, которые обрушились на неизвестную дончанку волной оскорблений, обвиняя ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Фото: ТГ канал «Это Ростов!»

Другие же комментаторы обратили внимание, что шлейка не является поводком, это всего лишь устройство для удержания рядом с родителем гиперактивного ребенка. В толпе ребенка можно с легкостью потерять, или он может высвободить руку и выбежать на дорогу, а шлейка позволяет защитить ребенка ограничением радиуса его передвижений.

«Есть такие дети, которые часто теряются, и их не лишним будет за поводок водить, чтобы не прозевать пацана. Мой, например, все время в шлеме ходил, так как во все врезался, когда задумается, к двум годам шлем был весь на коцках», «К поводку нужна смирительная рубашка и шлем. Что, никто не видел, как дети убегают в сторону дороги?», — поделились опытом родительства ростовчанки.

Ранее корреспондент RostovGazeta подсказал дончанам, что можно подарить ребенку на Новый год.

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