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Сотрудничество государств обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

Сотрудничество государств обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

20 декабря 2023, 09:07
Фото: пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы
Очередной двусторонний бизнес-диалог был организован департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Индийским бизнес-альянсом, Деловым советом по сотрудничеству с Индией и Фондом Росконгресс.

Главным событием стало пленарное заседание «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России». Оживленно проходили дискуссии на специализированных секциях, темами которых были международная логистика, фармацевтика, перспективы развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса и не только, пишет rosbalt.ru.

Министр московского правительства, начальник городского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин напомнил, что сегодня Индия входит в топ-5 мировых экономик по паритету покупательной способности и очень быстро развивается. Также он обратил внимание на то, что после обретения независимости Индия является надежным стратегическим партнером России во многих отраслях.

Участники форума положительно оценили роль Индийского бизнес-альянса в продвижении интересов индийского бизнеса в России и укреплении внешнеэкономических связей между нашими государствами.

Сергей Черемин рассказал также о десятках российско-индийских бизнес-мероприятий, прошедших в текущем году. В 2024-м Москва представит свои наработки на форуме Smart Nation Expo в Дели и примет участие в новой бизнес-миссии, которая пройдёт уже в январе.

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