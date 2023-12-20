Сотрудничество государств обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

Министр московского правительства, начальник городского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин напомнил, что сегодня Индия входит в топ-5 мировых экономик по паритету покупательной способности и очень быстро развивается. Также он обратил внимание на то, что после обретения независимости Индия является надежным стратегическим партнером России во многих отраслях.