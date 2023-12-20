Сотрудничество государств обсудили на Индийско-российском бизнес-диалоге

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Главным событием стало пленарное заседание «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России». Оживленно проходили дискуссии на специализированных секциях, темами которых были международная логистика, фармацевтика, перспективы развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса и не только, пишет rosbalt.ru.
Министр московского правительства, начальник городского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин напомнил, что сегодня Индия входит в топ-5 мировых экономик по паритету покупательной способности и очень быстро развивается. Также он обратил внимание на то, что после обретения независимости Индия является надежным стратегическим партнером России во многих отраслях.
Участники форума положительно оценили роль Индийского бизнес-альянса в продвижении интересов индийского бизнеса в России и укреплении внешнеэкономических связей между нашими государствами.
Сергей Черемин рассказал также о десятках российско-индийских бизнес-мероприятий, прошедших в текущем году. В 2024-м Москва представит свои наработки на форуме Smart Nation Expo в Дели и примет участие в новой бизнес-миссии, которая пройдёт уже в январе.