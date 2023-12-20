«Светиться в темноте»: как почти на 60 миллионов рублей украсят Ростов к Новому году

«В начале декабря я проехала по Большой Садовой. Как Смешарики были с прошлого года, так их и выставили. Какие в районе здания регионального правительства были новогодние конструкции — такие и остались. И это помимо того, что владельцы магазинов тоже несут на себе бремя украшений. Я считаю, что затраты на украшение города в этом году можно было уменьшить в разы», — отмечает депутат.