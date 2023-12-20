«Светиться в темноте»: как почти на 60 миллионов рублей украсят Ростов к Новому году

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Новый год — это главный праздник календаря. Его ждут практически все жители донского края, веря в волшебство. Веря в то, что в новый наступивший период не перейдут старые заботы и переживания из минувшего.
К празднику все готовятся заранее — украшают елку, заготавливают продукты для традиционных блюд, покупают нарядную одежду и подарки.
В этом году ростовчанам придется обойтись без салютов и фейерверков. Пиротехнику запретили до марта 2024 года. Тем не менее город готовится стать нарядным.
На комплексное оформление Ростова новыми изделиями к проведению празднования Нового 2024 года в ноябре было предусмотрено 59,8 миллиона рублей. Об этом в госзакупках появилась соответствующая публикация.
Речь идет о работах по изготовлению, монтажу и демонтажу праздничных элементов. Уточняется, что световые элементы оформления должны полностью светиться в темное время суток.
В рамках контракта предусмотрено оформление Ворошиловского моста световыми консолями «Вихрь» и подвесными гирляндами. «Вихрем» также украсили мост на проспекте Стачки.
Также планируется изготовление и установка трех отдельно стоящих декоративных композиций «двойная снежинка» — для оформления площадей и больших пространств. Это будут две арки снежинок, расположенные напротив друг друга.
Еще один пункт контракта — изготовление двух искусственных новогодних елей с комплектом оформления и световым ограждением. Высота каждой ели по контракту должна быть не менее 20,9 тысячи миллиметров [прим. редакции — 20,9 метра], с диаметром по ограждению не менее 7,4 тысячи миллиметров [7,4 метра].
Также, госзакупкой предусмотрена поставка световых игрушек — звезд. Уточняется, что звезд должно быть не менее 106 штук.
Эту госзакупку «Спарк-Маркетинг» отметил рядом индикаторов. Во-первых, индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы при проведении торга. Во-вторых, участник закупки, организованной конкурентным способом, предложил минимальное снижение цены.
Индикатор подчеркивает, что такую закупку можно охарактеризовать как низко эффективную, низко конкурентную по смыслу. Победителем торга стала компания из Мурманска ООО «Сияние». «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что победитель многомиллионного госконтракта не имел опыта выполнения государственных заказов.
Более того, по данным ФНС, компания входит в реестр малых и средних предприятий. А среднесписочная численность сотрудников в ООО «Сияние», по данным сервиса Rusprofile, составляет три человека.
На сайте госзакупок отмечается, что этот контракт заключен. С 4 декабря подрядчик приступил к его исполнению.
Однако пятого декабря Управление наружной рекламой Ростова разместило еще одну похожую публикацию на госзакупку с начальной ценой контракта более 59,5 миллиона рублей. К слову, именно эту сумму предложило ООО «Сияние» для победы в первом торге.
Повторно проведенную торговую процедуру «СПАРК-Маркетинг» тоже подчеркнул индикаторами. В нем индикаторы зафиксировали отсутствие конкурентной борьбы и проведение торговой процедуры без снижения изначально заявленной стоимости. В этой госзакупке описание элементов украшения в документации дополнено фотографиями.
Таким образом, ООО «Сияние» из Мурманска в 2023 году стало лидером по объему освоения средств Управления наружной рекламой (УНР).
Анализ заказчика по закупке «СПАРК-Маркетинга» предупреждает, что у Управления наружной рекламой Ростова есть «любимые» поставщики.
Второе место после ООО «Сияние» по объему осваиваемых средств УНР в 2023 году заняла ростовская фирма ООО «РСУ-7». С 2018 года компания сосредоточилась на выполнении обязательств по контрактам УНР Ростова, предоставляя услуги по комплексному оформлению города к праздничным мероприятиям.
В частности, в 2023 году «РСУ-7» осуществляло оформление города к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Стоимость контракта составила более 10,7 миллиона рублей.
Еще один контракт компании текущего года — оказание услуг по хранению имущества, полученного в результате оформления города к праздничным датам, стоимостью более 1,1 миллиона рублей.
Проведение госзакупок с «РСУ-7» «Спарк-Маркетинг» отмечает индикаторами. Исполнитель многомиллионного контракта относится к категории субъектов малого и среднего бизнеса. Торги проводились без снижения цены при нескольких допущенных участниках.
Замыкает тройку «любимых» поставщиков УНР ростовская фирма ООО «Резон-А». Активное сотрудничество с компанией тоже началось с 2018 года.
В этом году «Резон-А» взял на себя обязательства по комплексному оформлению Ростова к федеральным праздникам, ко Дню города, на общую сумму двух контрактов более семи миллионов рублей. Проведение торговых процедур «СПАРК-Маркетинг» отметил одинаковыми индикаторами. Торги проходили без снижения цены, а конкурентная борьба на них не наблюдалось.
Контракт на оформление Ростова к празднованию Дня города ООО «Резон-А» был исполнен частично. Как подчеркивает индикатор, расторжение произошло по соглашению сторон.
Мнения о том, нужно ли тратить почти 60 миллионов рублей на украшение Ростова к Новому году разделились.
Из 444 граждан, принявших участие в опросе RostovGazeta, 64% посчитали, что город украшать надо. А 36% поделились мнением, что в этот раз с украшением чересчур перестарались.
Ростовчане поделились мнением, что украшать мосты — это уже перебор. И лучше бы на Новый год вернули разрешение на использование пиротехники.
Ростовский депутат Наталья Оськина разъясняет, что искусственные елки, елочные игрушки, различного рода украшения и сборные конструкции, оставшиеся после прошедших новогодних праздников, никуда не деваются — они хранятся. Почему в этом году потребовалось снова закупать искусственные ели и украшения, по мнению собеседницы, вызывает большой вопрос.
«В начале декабря я проехала по Большой Садовой. Как Смешарики были с прошлого года, так их и выставили. Какие в районе здания регионального правительства были новогодние конструкции — такие и остались. И это помимо того, что владельцы магазинов тоже несут на себе бремя украшений. Я считаю, что затраты на украшение города в этом году можно было уменьшить в разы», — отмечает депутат.
Политолог Александр Сухарь подчеркивает, что украшение города к празднику должно быть скромным и умеренным.
«Давайте не будем забывать о том, как в блокадном Ленинграде давали концерт Шостаковича. Как по время обороны Москвы работали музеи, библиотеки и все концертные площадки. Сегодня буквально в нескольких сотнях километров от нас проходит специальная военная операция. Да, нелегко. Но даже в сложные времена людям необходимо чувствовать вкус жизни. Украшать город к Новому году необходимо. Но это должно быть скромно, не броско. С заботой и любовью к людям», — резюмирует эксперт.
Напомним, что в 2021 году на фигуры Смешариков и новогодние инсталляции в Ростове было выделено 26,7 миллиона рублей. Дополнительно направили 19,5 миллиона рублей на оформление улиц к Новому году. Это привело к бурному обсуждению у ростовчан. Местные жители интересовались в соцсетях, почему каждый год в городе появляются одни и те же арт-объекты. Но при этом на них регулярно выделяются деньги.
В 2022 году на оформление улиц Ростова к Новому году было направлено почти 8,7 миллиона рублей. Хотя региональные власти инициировали отмену закупок новогодних украшений.