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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Так можно остаться без друзей: что запрещено дарить на Новый год

Так можно остаться без друзей: что запрещено дарить на Новый год

20 декабря 2023, 09:53
Фото: rostovgazeta.ru
Так можно остаться без друзей: что запрещено дарить на Новый год

Стало известно, что лучше не дарить на Новый год

Наступило самое время, чтобы выбирать подарки родным и близким к Новому году. Что не стоит дарить на этот праздник, в материале RostovGazeta.

Время подготовки к Новому году находится в самом разгаре. Безусловно, для этого праздника приходится закупить такое огромное количество подарков, что порой сложно определиться с тем, чем можно порадовать близкого.

Надоевшие подарки

Например, всем уже надоели носки или кружки с надписями. Если это обычная керамическая посуда без особой ценности, то действительно, чашка может быть не самым лучшим подарком. Однако, если это изысканный фарфор или редкая вещь, то такой подарок будет весьма уместен. И интересные предметы не всегда стоят много — можно найти доступные варианты. Если бюджет ограничен, лучше выбрать красивую шоколадку. Такой подарок будет точно лучше, чем чашка.

Если это обычная керамическая посуда без особой ценности, то действительно, чашка может быть не самым лучшим подарком.Если это обычная керамическая посуда без особой ценности, то действительно, чашка может быть не самым лучшим подарком.
Если это обычная керамическая посуда без особой ценности, то действительно, чашка может быть не самым лучшим подарком.
Фото: Pxhere

Антивозрастной крем

Кремы против старения, продукты от морщин и остальные косметические изделия, которые сделаны специально для борьбы с морщинами, могут показаться не очень дружелюбными и даже осуждающими.

Каждый из нас имеет свои препараты по уходу за кожей, и только мы знаем, что именно подходит нам лучше всего. Независимо от хороших намерений, антивозрастные кремы и всякие другие уходовые продукты — не самые лучшие подарки на новый год или Рождество. Лучше избегать их.

Независимо от хороших намерений, антивозрастные крема и всякие другие уходовые продукты — не самые лучшие подарки на новый год или РождествоНезависимо от хороших намерений, антивозрастные крема и всякие другие уходовые продукты — не самые лучшие подарки на новый год или Рождество
Независимо от хороших намерений, антивозрастные крема и всякие другие уходовые продукты — не самые лучшие подарки на новый год или Рождество
Фото: 1MI

Нельзя дарить животных

Животные и различные предметы мебели могут создать некоторые неудобства для получателя подарка. Домашним питомцам требуется специальный уход, к которому не каждый готов или может себе позволить обеспечить. Лучше от таких подарков отказаться, если сам близкий человек его не попросит.

Домашним питомцам требуется специальный уход, к которому не каждый готов или может себе позволить обеспечить.Домашним питомцам требуется специальный уход, к которому не каждый готов или может себе позволить обеспечить.
Домашним питомцам требуется специальный уход, к которому не каждый готов или может себе позволить обеспечить.
Фото: 1MI

Сертификаты в качестве подарка

Сертификаты на развлечения, которые знакомый не любит, станут не лучшим подарком. Подобные презенты будут восприниматься как ненужные предметы, которые были выбраны просто ради подарка и вызовут негативные эмоции у получателя.

Сертификаты на развлечения, которые знакомый не любит, станут не лучшим подарком.Сертификаты на развлечения, которые знакомый не любит, станут не лучшим подарком.
Сертификаты на развлечения, которые знакомый не любит, станут не лучшим подарком.
Фото: Pxhere

Нельзя дарить пижаму

Возможно, это спорный выбор для данного списка, но прислушайтесь к нашим рекомендациям. Выбор того, что надеть перед сном, является очень индивидуальным, и никто не знает лучше самого человека, в чем ему чувствовать себя уютно, защищенно или привлекательно в спальне.

Нижнее белье может стать отличным романтическим подарком для партнера или супруга…, но давайте будем реалистами: его никогда не стоит дарить кому-то еще. Никогда.

Спортивный инвентарь

Если получатель подарка не является упорным поклонником фитнес-зала, который жаждет только, чтобы «тягать железо», то правильнее будет воздержаться от приобретения для него на Новый год или Рождество каких-либо предметов, напоминающих тренажеры. В это время года многие из нас склонны к излишествам в виде еды и напитков, и мы не хотим, чтобы нам постоянно напоминали о набранном весе.

Если получатель подарка не является упорным поклонником фитнес-зала, который жаждет только, чтобы «тягать железо», то правильнее будет воздержаться от приобретения для него на Новый год или Рождество каких-либо предметов, напоминающих тренажеры.Если получатель подарка не является упорным поклонником фитнес-зала, который жаждет только, чтобы «тягать железо», то правильнее будет воздержаться от приобретения для него на Новый год или Рождество каких-либо предметов, напоминающих тренажеры.
Если получатель подарка не является упорным поклонником фитнес-зала, который жаждет только, чтобы «тягать железо», то правильнее будет воздержаться от приобретения для него на Новый год или Рождество каких-либо предметов, напоминающих тренажеры.
Фото: 1MI

Тренажеры и спортивное оборудование, безусловно, передают неправильный сигнал, и если вы не обладаете дипломатическими навыками, то это практически самый плохой подарок, который можно получить на Новый год и Рождество.

Как выбрать подарок на Новый год

Лучше избегать покупки обычных вещей в ближайшем магазине в качестве подарка. Это разрушает суть новогоднего презента. Когда выбираете его для близкого человека, следуйте нескольким правилам, чтобы он стал приятным как для вас, так и для близкого.

Прежде чем бежать в магазин, задумайтесь над следующими моментами:

  1. Чему радуется ваш близкий?
  2. Что его интересует?
  3. Что он сам не купит?
  4. Хотели бы вы получить такой же подарок?

Все необходимые вещи люди обычно покупают сами, по мере нужды. Вряд ли кто-то живет без кастрюль, сервизов и полотенец. Однако то, что вызывает простое желание, многие часто не покупают.

Все необходимые вещи люди обычно покупают сами, по мере нужды. Вряд ли кто-то живет без кастрюль, сервизов и полотенец.Все необходимые вещи люди обычно покупают сами, по мере нужды. Вряд ли кто-то живет без кастрюль, сервизов и полотенец.
Все необходимые вещи люди обычно покупают сами, по мере нужды. Вряд ли кто-то живет без кастрюль, сервизов и полотенец.
Фото: Midjourney

Поэтому такая вещь может стать приятным новогодним подарком. Если вам совсем незнакомы вкусы и интересы человека, которого вы планируете обрадовать, то можете заранее задать ему некоторые вопросы, помогающие узнать, что ему бы понравилось. Вопросы могут быть такого характера:

  1. Кем ты мечтал стать в детстве?
  2. О чем ты мечтаешь сейчас?
  3. Если бы тебе дали 5 тысяч рублей, на что бы ты их потратил?

А когда получите ответы, то сможете понять, что покупать.

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#Общество#Илья Протвинов#Животные#Новый год#Подарки#Рождество#Нижнее белье#Мебель#Сертификаты
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