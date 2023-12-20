Так можно остаться без друзей: что запрещено дарить на Новый год

Например, всем уже надоели носки или кружки с надписями. Если это обычная керамическая посуда без особой ценности, то действительно, чашка может быть не самым лучшим подарком. Однако, если это изысканный фарфор или редкая вещь, то такой подарок будет весьма уместен. И интересные предметы не всегда стоят много — можно найти доступные варианты. Если бюджет ограничен, лучше выбрать красивую шоколадку. Такой подарок будет точно лучше, чем чашка.