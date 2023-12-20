Так можно остаться без друзей: что запрещено дарить на Новый год

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Время подготовки к Новому году находится в самом разгаре. Безусловно, для этого праздника приходится закупить такое огромное количество подарков, что порой сложно определиться с тем, чем можно порадовать близкого.
Например, всем уже надоели носки или кружки с надписями. Если это обычная керамическая посуда без особой ценности, то действительно, чашка может быть не самым лучшим подарком. Однако, если это изысканный фарфор или редкая вещь, то такой подарок будет весьма уместен. И интересные предметы не всегда стоят много — можно найти доступные варианты. Если бюджет ограничен, лучше выбрать красивую шоколадку. Такой подарок будет точно лучше, чем чашка.
Кремы против старения, продукты от морщин и остальные косметические изделия, которые сделаны специально для борьбы с морщинами, могут показаться не очень дружелюбными и даже осуждающими.
Каждый из нас имеет свои препараты по уходу за кожей, и только мы знаем, что именно подходит нам лучше всего. Независимо от хороших намерений, антивозрастные кремы и всякие другие уходовые продукты — не самые лучшие подарки на новый год или Рождество. Лучше избегать их.
Животные и различные предметы мебели могут создать некоторые неудобства для получателя подарка. Домашним питомцам требуется специальный уход, к которому не каждый готов или может себе позволить обеспечить. Лучше от таких подарков отказаться, если сам близкий человек его не попросит.
Сертификаты на развлечения, которые знакомый не любит, станут не лучшим подарком. Подобные презенты будут восприниматься как ненужные предметы, которые были выбраны просто ради подарка и вызовут негативные эмоции у получателя.
Возможно, это спорный выбор для данного списка, но прислушайтесь к нашим рекомендациям. Выбор того, что надеть перед сном, является очень индивидуальным, и никто не знает лучше самого человека, в чем ему чувствовать себя уютно, защищенно или привлекательно в спальне.
Нижнее белье может стать отличным романтическим подарком для партнера или супруга…, но давайте будем реалистами: его никогда не стоит дарить кому-то еще. Никогда.
Если получатель подарка не является упорным поклонником фитнес-зала, который жаждет только, чтобы «тягать железо», то правильнее будет воздержаться от приобретения для него на Новый год или Рождество каких-либо предметов, напоминающих тренажеры. В это время года многие из нас склонны к излишествам в виде еды и напитков, и мы не хотим, чтобы нам постоянно напоминали о набранном весе.
Тренажеры и спортивное оборудование, безусловно, передают неправильный сигнал, и если вы не обладаете дипломатическими навыками, то это практически самый плохой подарок, который можно получить на Новый год и Рождество.
Лучше избегать покупки обычных вещей в ближайшем магазине в качестве подарка. Это разрушает суть новогоднего презента. Когда выбираете его для близкого человека, следуйте нескольким правилам, чтобы он стал приятным как для вас, так и для близкого.
Прежде чем бежать в магазин, задумайтесь над следующими моментами:
Все необходимые вещи люди обычно покупают сами, по мере нужды. Вряд ли кто-то живет без кастрюль, сервизов и полотенец. Однако то, что вызывает простое желание, многие часто не покупают.
Поэтому такая вещь может стать приятным новогодним подарком. Если вам совсем незнакомы вкусы и интересы человека, которого вы планируете обрадовать, то можете заранее задать ему некоторые вопросы, помогающие узнать, что ему бы понравилось. Вопросы могут быть такого характера:
А когда получите ответы, то сможете понять, что покупать.