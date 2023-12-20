Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Ростове-на-Дону

«В зимние месяцы наши клиенты больше времени проводят дома, связывая свой досуг с возможностями глобальной сети: смотрят фильмы и сериалы, слушают музыку, дольше общаются онлайн и серфят в социальных сетях. Увеличилось и число тех, кто работает дистанционно. С начала 2023 года объем используемого мобильного трафика в регионе вырос на 15%. Потребность в стабильном доступе к сети требует планомерной работы с действующей инфраструктурой. Опираясь на мониторинг, мы выбираем наиболее „горячие“ точки на карте и стараемся заблаговременно усилить свое присутствие там, где это необходимо, чтобы обеспечить максимальный комфорт для наших клиентов».