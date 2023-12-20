Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Техническая дирекция Tele2 продолжает работать над модернизацией сети в Ростовской области. Опираясь на анализ потребления трафика, инженеры усилили инфраструктуру рядом с густонаселенными жилыми комплексами в Донской столице.
Модернизация включала работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков, размещению дополнительного оборудования. Улучшение инфраструктуры в Ростове-на-Дону коснулось территории жилых комплексов West Side, «Гвардейский», «Жмайлова», «Славянский квартал» и «Каскад».
Скорость мобильного интернета Tele2 позволяет пользоваться цифровыми сервисами, скачивать и отправлять тяжелый контент, звонить по видеосвязи, смотреть на смартфоне видео в HD-качестве в часы пиковых нагрузок на сеть. Расширение телекоммуникационного оборудования позволило охватить как высокие этажи жилых комплексов, так и малоэтажную застройку на близлежащих территориях: магазины, детские центры, кафе, рестораны и другие городские предприятия.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«В зимние месяцы наши клиенты больше времени проводят дома, связывая свой досуг с возможностями глобальной сети: смотрят фильмы и сериалы, слушают музыку, дольше общаются онлайн и серфят в социальных сетях. Увеличилось и число тех, кто работает дистанционно. С начала 2023 года объем используемого мобильного трафика в регионе вырос на 15%. Потребность в стабильном доступе к сети требует планомерной работы с действующей инфраструктурой. Опираясь на мониторинг, мы выбираем наиболее „горячие“ точки на карте и стараемся заблаговременно усилить свое присутствие там, где это необходимо, чтобы обеспечить максимальный комфорт для наших клиентов».
На сегодняшний день качественные голосовые услуги и быстрый мобильный интернет Tele2 доступны 99% населения региона.