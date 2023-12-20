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Труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону

Труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону

20 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI
Труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улице Текучева нашли тело человека, которое лежало на тротуаре, сообщили очевидцы в Telegram.

По словам горожан, труп находился на пересечении Соборного и Текучева. Он лежал возле пешеходного перехода и его накрыли пакетами.

«Приезжали врачи скорой и пытались его реанимировать, но вернуть к жизни не смогли», — написал автор. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.

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«Две бригады скорой помощи реанимировали», — написали пользователи в комментариях. Другие также заявили, что видели тело человека, но был ли он местным жителем, подсказать не смогли.

Ранее в Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Труп#Пешеходный переход
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