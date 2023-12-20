Труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
По словам горожан, труп находился на пересечении Соборного и Текучева. Он лежал возле пешеходного перехода и его накрыли пакетами.
«Приезжали врачи скорой и пытались его реанимировать, но вернуть к жизни не смогли», — написал автор. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.
«Две бригады скорой помощи реанимировали», — написали пользователи в комментариях. Другие также заявили, что видели тело человека, но был ли он местным жителем, подсказать не смогли.
Ранее в Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.