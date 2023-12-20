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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Стала известна точная причина роста цен на яйца в Ростовской области

ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области

20 декабря 2023, 08:33
Фото: 1MI
Стала известна точная причина роста цен на яйца в Ростовской области
В Ростовской области в ноябре ускорился годовой рост цен на яйца по нескольким причинам, следует из данных Центробанка.

Почему растут цены на яйца

В Ростовской области в магазинах стало меньше яиц и мяса, а в некоторых регионах-поставщиках уменьшилось производство из-за болезней животных.

Местные фабрики по разведению птиц увеличили экспорт мяса, что также повлияло на доступность этого продукта на внутреннем рынке. В дополнение к этому, затраты на содержание животных продолжали расти. Из-за снижения стоимости рубля летом, стало дороже импортировать кормовые добавки и оборудование.

Кроме того, издержки производителей на оплату труда увеличились из-за нехватки сотрудников. В итоге, цены на яйца и мясо в регионе начали расти быстрее в течение года.

Кроме того, издержки производителей на оплату труда увеличились из-за нехватки сотрудников.Кроме того, издержки производителей на оплату труда увеличились из-за нехватки сотрудников.
Кроме того, издержки производителей на оплату труда увеличились из-за нехватки сотрудников.
Фото: Pxhere

Последствия подорожания яиц

Помимо массового возмущения местных жителей, увеличились расходы кондитеров на отдельные компоненты. Это привело к ускорению роста цен на такие сладости, как торты, зефир и пастила. Кроме того, стоимость печенья также увеличилась за последний год.

Когда станут дешевле яйца

Одной из проблем, с которой люди обратились к президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, стала резкий рост цен на куриные яйца. В Ростовской области за год цены выросли на 65,2%, а в других регионах превысили 40%. Из-за этого началось большое количество проверок со стороны прокуратуры и УФАС, чтобы понять, почему цены так стремительно растут.

Вопрос о стоимости яиц задала, а также жительница Краснодарского края — Ирина Акопова.

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«У нас цена на десяток яиц составляет от 180 до 220 рублей. Когда и где были такие цены? Цена на куриную грудку раньше была 165 рублей за кг, а сегодня уже 300. Помогите пенсионерам, мы не получаем больших пенсий» — жаловалась расстроенная жительница Кубани.

В ответ на это президент заявил, что он знает о проблеме и уже приняты меры для стабилизации ситуации.

«На днях я разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил у него, как обстоят дела с яйцами? Он сказал, что всё в порядке […]. Знаете, что произошло? Спрос на яйца вырос. Раньше они были относительно дешевым источником белка. Но спрос вырос, а объемы производства — нет. Мы неудачно просчитали экспорт», — рассказал Владимир Путин, добавив, что сейчас есть предложения импортировать яйца из Турции и Беларуси.

«Я сожалею за это и приношу извинения. Произошел сбой в работе правительства», — признался президент, также добавив, что в ближайшие недели ситуация в Ростовской области и других регионах начнет улучшаться.

В Ростовской области за год цены выросли на 65,2%, а в других регионах превысили 40%.В Ростовской области за год цены выросли на 65,2%, а в других регионах превысили 40%.
В Ростовской области за год цены выросли на 65,2%, а в других регионах превысили 40%.
Фото: 1MI

Сколько стоят яйца

Местные жители начали предлагать яйца поштучно, десяток которых стоит уже более 100 рублей. В таком случае цена достигает 15 рублей за штуку. Продавец обещает качественный продукт без добавок.

В объявлении говорится, что куры находятся на свободном выгуле и не потребляют химических препаратов. Они питаются травой, зерном, овощами, фруктами, червячками и морским ракушечником. Поэтому продукция считается натуральной и безопасной для потребления.

Кроме того, можно приобрести перепелиные яйца, которые стоят 60 рублей за десяток. По желанию, их также можно купить поштучно.

Добавим, что в Ростов-на-Дону появилась возможность приобрести упаковку куриных яиц по цене в пять тысяч рублей. Вес такой партии составляет 21 килограмм, также можно купить 18 килограммов яиц за 4,5 тысячи рублей.

В различных магазинах предлагается разная стоимость яиц. Например, в «Апексе» 30 штук стоят 434 рубля, а десяток — 144 рубля. В «Ашане» яйца С1 можно найти по цене 93 рубля, а С0 начинается от 120 рублей.

В «Ашане» яйца С1 можно найти по цене 93 рубля, а С0 начинается от 120 рублей.В «Ашане» яйца С1 можно найти по цене 93 рубля, а С0 начинается от 120 рублей.
В «Ашане» яйца С1 можно найти по цене 93 рубля, а С0 начинается от 120 рублей.
Фото: 1MI

В «Вкусвилле» стоимость яиц C2 составляет 105 рублей, а С0 — от 142 рублей. В «Перекрестке» категория C2 обойдется в 110 рублей, C1 — 120 рублей.

В «Магните» цены начинаются от 120 рублей за вторую категорию яиц. А в «Пятерочке» десяток можно приобрести по цене от 128 до 150 рублей.

Добавим, что пока в регионе падать цены на яйца не начали.

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