ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области

«На днях я разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил у него, как обстоят дела с яйцами? Он сказал, что всё в порядке […]. Знаете, что произошло? Спрос на яйца вырос. Раньше они были относительно дешевым источником белка. Но спрос вырос, а объемы производства — нет. Мы неудачно просчитали экспорт», — рассказал Владимир Путин, добавив, что сейчас есть предложения импортировать яйца из Турции и Беларуси.