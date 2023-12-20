ЦБ сообщил о подорожании сладостей в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В регионе в этом месяце годовая инфляция выросла до 7,5% и оказалась выше общероссийской. Это привело к тому, что цены начали расти быстрее.
Так, ускорился годовой рост цен на яйца и мясо в регионе, также это касается колбас. Не стоят на месте и цены на сладости из-за издержек кондитеров.
Теперь торты, зефир и пастила стали дорожать быстрее. Инфляция коснулась и сферы общепита, так как кафе и рестораны продолжают поднимать стоимость блюд.
Добавим, что дорожают в регионе и непродовольственные товары.
Ранее жители Ростовской области были шокированы ценами на куриные яйца.