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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Сладости и мясо стали быстрее дорожать в Ростовской области

ЦБ сообщил о подорожании сладостей в Ростовской области

20 декабря 2023, 06:24
Фото: 1MI
Сладости и мясо стали быстрее дорожать в Ростовской области
В Ростовской области в ноябре ускорился рост цен на различные продукты, в том числе мясные и сладости, сообщает Центробанка.

В регионе в этом месяце годовая инфляция выросла до 7,5% и оказалась выше общероссийской. Это привело к тому, что цены начали расти быстрее.

Так, ускорился годовой рост цен на яйца и мясо в регионе, также это касается колбас. Не стоят на месте и цены на сладости из-за издержек кондитеров.

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Теперь торты, зефир и пастила стали дорожать быстрее. Инфляция коснулась и сферы общепита, так как кафе и рестораны продолжают поднимать стоимость блюд.

Добавим, что дорожают в регионе и непродовольственные товары.

Ранее жители Ростовской области были шокированы ценами на куриные яйца.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Общепит#Мясо#Рестораны#Кафе#Яйца#Сладости#Центробанк#Колбаса
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