Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен президенту

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Глава группы и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что необходимо уточнить порядок снятия ограничений со счетов участников СВО, за которыми ранее числились долги. Сейчас остаются ситуации, когда судебное производство по блокировке счета уже приостановлено, но ограничения на съем денег остаются. Из-за этого военнослужащие не могут свободно распоряжаться своими средствами, в том числе боевыми выплатами.
Также группа предложила утвердить норму, по которой ветераны и инвалиды боевых действий смогут без очереди получать медпомощь, а также иметь приоритет при записи на прием к специалистам. Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание у этой категории граждан есть и прописано в законе, но из-за отсутствия конкретных правил оказания медпомощи ветераны попадают к врачам на общих условиях, отметил Турчак.
Кроме того, рабочая группа предлагает приравнять к членам семьи военнослужащего детей, которые уже достигли совершеннолетия и закончили школу, но пока не зачислены в вузы. Получение социальных гарантий и льгот для них должно быть продлено на период до 1 сентября года, в котором они завершили обучение в школе.
Еще в перечень предложений рабочей группы внесены дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. Также группа предлагает отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.
Андрей Турчак доложил президенту и о принятых в декабре законах, инициированных рабочей группой: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организаций, трудоустраивающих ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.
Как сообщает сайт ER.RU, Андрей Турчак также напомнил, что рабочая группа по вопросам СВО была создана год назад. За это время по её инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи их семьям.