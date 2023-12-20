Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен президенту

Также группа предложила утвердить норму, по которой ветераны и инвалиды боевых действий смогут без очереди получать медпомощь, а также иметь приоритет при записи на прием к специалистам. Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание у этой категории граждан есть и прописано в законе, но из-за отсутствия конкретных правил оказания медпомощи ветераны попадают к врачам на общих условиях, отметил Турчак.