У экс-борца с коррупцией в Ростове изъяли имущество на 130 млн рублей

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Имущество на 130 миллионов рублей изъяли у экс-главы отдела по по борьбе с экономическими преступлениями в МВД Ростова Николая Щитова. Его обвиняют во взяточничестве.
Во время службы Щитов купил несколько квартир, жилой дом с участком и машины. Законность средств, которые были истрачены на дорогостоящие покупки, не доказана. Также часть денег он оставлял на банковских вкладах, принадлежащих его родственникам. По этой причине прокуратура решила изъять имущество в доход РФ.
Расследование дела в отношении Щитова еще продолжается.
Ранее имя Николая Щитова упоминалось среди подозреваемых в деле о создании полицейской ОПГ в Ростове.