У экс-борца с коррупцией в Ростове изъяли имущество на 130 млн рублей

Во время службы Щитов купил несколько квартир, жилой дом с участком и машины. Законность средств, которые были истрачены на дорогостоящие покупки, не доказана. Также часть денег он оставлял на банковских вкладах, принадлежащих его родственникам. По этой причине прокуратура решила изъять имущество в доход РФ.