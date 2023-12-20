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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

У экс-борца с коррупцией в Ростове изъяли имущество на 130 млн рублей

У экс-борца с коррупцией в Ростове изъяли имущество на 130 млн рублей

20 декабря 2023, 16:31
Фото: Midjourney
У экс-борца с коррупцией в Ростове изъяли имущество на 130 млн рублей
Суд изъял имущество бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями Управления МВД Ростова Николая Щитова, сообщила Генпрокуратура РФ.

Имущество на 130 миллионов рублей изъяли у экс-главы отдела по по борьбе с экономическими преступлениями в МВД Ростова Николая Щитова. Его обвиняют во взяточничестве.

Во время службы Щитов купил несколько квартир, жилой дом с участком и машины. Законность средств, которые были истрачены на дорогостоящие покупки, не доказана. Также часть денег он оставлял на банковских вкладах, принадлежащих его родственникам. По этой причине прокуратура решила изъять имущество в доход РФ.

Генпрокуратура нашла у борца с коррупцией из Ростова Щитова активы на 134 млн рублей
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Расследование дела в отношении Щитова еще продолжается.

Ранее имя Николая Щитова упоминалось среди подозреваемых в деле о создании полицейской ОПГ в Ростове.

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