rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

ООО «Торговый дом „Донские угли“» зарегистрировало в ЛНР три дочерние предприятия

У ростовской угольной компании появились сразу три «дочки» в ЛНР

20 декабря 2023, 17:04
Фото: 1MI
ООО «Торговый дом „Донские угли“» зарегистрировало в ЛНР три дочерние предприятия
ООО «Торговый дом „Донские угли“» зарегистрировало в ЛНР три дочерние предприятия, сообщает сервис «СПАРК».

Угольная компания «Торговый дом „Донские угли“ на днях зарегистрировала в ЛНР сразу три дочерних предприятия. Среди них — ООО „Шахтоуправление „Свердловскантрацит“», ООО «Шахтоуправление „Краснодонуголь“» и ООО «Шахтоуправление „Ясеновское“». Первое находится в Свердловске, а другие два — в Краснодоне.

Сферой их деятельности указаны добыча и обогащение угля и антрацита.

Шахта на Дону семь лет бесплатно поставляла уголь структурам украинского олигарха
Узнать подробнее

О «Торговом доме „Донские угли“» известно, что компания была зарегистрирована в Ростове три года назад. Она специализируется на торговле топливом и подобными продуктами. Руководителем компании является Сергей Лисогор, а бенефициаром — Александр Маслюк. Чистая прибыль «ТД „Донские угли“» в прошлом году составила 204 миллиона рублей.

Ранее стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом.

Читайте также:
Суд запретил ростовской компании продавать итальянский AperolУзбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга«Кофе и конференции»: на чем зарабывают экспоцентры Ростовской области
#Общество#Бизнес#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Ростов
Подпишитесь
«Вместе с драконом»: какие требования выдвигают к Деду Морозу и Снегурочке в Ростове
Сегодня, 17:29
В Ростовской области растут цены в магазинах и тревожность у людей
Сегодня, 15:13
Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область
Сегодня, 12:20
Прокуратура нашла виновного в плохой подготовке к отопительному сезону в Ростове
Сегодня, 12:19
Все виды оливье подорожали в Ростовской области за год
Сегодня, 13:20
В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц
Сегодня, 12:57