У ростовской угольной компании появились сразу три «дочки» в ЛНР

О «Торговом доме „Донские угли“» известно, что компания была зарегистрирована в Ростове три года назад. Она специализируется на торговле топливом и подобными продуктами. Руководителем компании является Сергей Лисогор, а бенефициаром — Александр Маслюк. Чистая прибыль «ТД „Донские угли“» в прошлом году составила 204 миллиона рублей.