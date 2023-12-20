У ростовской угольной компании появились сразу три «дочки» в ЛНР

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Угольная компания «Торговый дом „Донские угли“ на днях зарегистрировала в ЛНР сразу три дочерних предприятия. Среди них — ООО „Шахтоуправление „Свердловскантрацит“», ООО «Шахтоуправление „Краснодонуголь“» и ООО «Шахтоуправление „Ясеновское“». Первое находится в Свердловске, а другие два — в Краснодоне.
Сферой их деятельности указаны добыча и обогащение угля и антрацита.
О «Торговом доме „Донские угли“» известно, что компания была зарегистрирована в Ростове три года назад. Она специализируется на торговле топливом и подобными продуктами. Руководителем компании является Сергей Лисогор, а бенефициаром — Александр Маслюк. Чистая прибыль «ТД „Донские угли“» в прошлом году составила 204 миллиона рублей.
Ранее стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом.