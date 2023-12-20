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Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Участвовать в гонке за президентское кресло будет еще одна женщина

Участвовать в гонке за президентское кресло будет еще одна женщина

20 декабря 2023, 19:02
Фото: aetishchenko.ru
В Центризбиркоме получили уведомление о проведении собрания группы избирателей для поддержки кандидата в президенты России Александры Тищенко. Собрание пройдет в Москве 24 декабря.

Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 500 подписей. В рамках следующего этапа уже требуется собрать 300 тыс. подписей от избирателей со всей страны. После прохождения этих этапов претендент переходит в последний тур выборов, пишут newizv.ru.

В текущем году Александра Тищенко уже пыталась избраться мэром столицы, но не прошла муниципальный фильтр. Поговаривают, что она ставленник действующей власти и ее цель получить голоса оппозиции. Однако ее политическая программа основана на консервативных принципах.

Но как бы там ни было, женщина, участвующая в президентской гонке, будет новым лицом для народа.

Акцентом политической программы Александры Тищенко является становление России как нового центра мирового развития, объединяющего страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, Александра Тищенко является сторонником укрепления социальной и образовательной политики внутри страны. В материалах ее программы четко прослеживается идея, что России нужен социально ориентированный режим управления государством при условии равного доступа к ресурсам. При этом акцент образования, по ее мнению, должен сместиться на развитие личности. Для предвыборной кампании она выбрала непривычный слоган — «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».

Александра Тищенко родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. В 1999 году получила диплом Амурского государственного университета по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». В 2004 году ей была присуждена ученая степень кандидата технических наук. В 2022-м награждена почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Помимо общественной деятельности, она является независимым антикоррупционным экспертом при Минюсте, председателем родительского комитета Московского совета профсоюзов. Совместно с супругом руководит торгово-производственным предприятием. Александра замужем более 20 лет, воспитывает троих детей.

#Общество
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