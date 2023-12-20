Участвовать в гонке за президентское кресло будет еще одна женщина

Кроме того, Александра Тищенко является сторонником укрепления социальной и образовательной политики внутри страны. В материалах ее программы четко прослеживается идея, что России нужен социально ориентированный режим управления государством при условии равного доступа к ресурсам. При этом акцент образования, по ее мнению, должен сместиться на развитие личности. Для предвыборной кампании она выбрала непривычный слоган — «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».