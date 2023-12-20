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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц

В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц

20 декабря 2023, 12:57
Фото: pxhere.com
В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц
В Ростовской области в ноябре зарегистрировали снижение количества мяса и яиц на прилавках магазинов, сообщает Центробанк.

Дело в том, что ряде регионов, которые являются поставщиками, произошли вспышки заболеваний животных, что привело к сокращению поставок. Но не только это повлияло на ситуацию, свою лепту внесли и птицефабрики, решившие увеличить экспорт мяса.

Вместе с этим ускорился рост цен на эту продукцию и причина опять не одна. Во-первых, сохраняется нехватка сотрудников, поэтому приходится поднимать зарплату.

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Во-вторых, из-за ослабления рубля зарубежные кормовые добавки и оборудование стали дороже. Но растут цены не только эти виды товаров, а также на сладости, в которые приходится добавлять подорожавшие яйца.

Напомним, что в декабре вторичное жилье подорожало в Ростове на 3,4%.

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