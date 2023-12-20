В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Дело в том, что ряде регионов, которые являются поставщиками, произошли вспышки заболеваний животных, что привело к сокращению поставок. Но не только это повлияло на ситуацию, свою лепту внесли и птицефабрики, решившие увеличить экспорт мяса.
Вместе с этим ускорился рост цен на эту продукцию и причина опять не одна. Во-первых, сохраняется нехватка сотрудников, поэтому приходится поднимать зарплату.
Во-вторых, из-за ослабления рубля зарубежные кормовые добавки и оборудование стали дороже. Но растут цены не только эти виды товаров, а также на сладости, в которые приходится добавлять подорожавшие яйца.
Напомним, что в декабре вторичное жилье подорожало в Ростове на 3,4%.