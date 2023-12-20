В Ростове поймали десятки человек, не состоящих на воинском учете

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Участниками рейдов стали полицейские, оперативники ФСБ и силовики. Во время проверки торговых точек обнаружили 62 человека, которые не стоят на воинском учете. Их передали сотрудникам надлежащего ведомства.
Кроме того, установили шесть человек, проживающих не по месту регистрации. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а все материалы передали участковым.
Во время рейдов сотрудники ГИБДД зарегистрировали 11 нарушений. Речь идет о незаконной тонировке, штраф за которую составляет 500 рублей.
До этого силовики провели облаву на мигрантов на рынках в Ростовской области.