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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:43

В Ростове поймали десятки человек, не состоящих на воинском учете

В Ростове поймали десятки человек, не состоящих на воинском учете

20 декабря 2023, 11:39
Фото: МВД по Ростовской области
В Ростове поймали десятки человек, не состоящих на воинском учете

Облавы на иностранцев устроили силовики в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону силовики устроили рейды по поимке незаконно работающих в городе иностранцев, сообщили в региональном УМВД.

Участниками рейдов стали полицейские, оперативники ФСБ и силовики. Во время проверки торговых точек обнаружили 62 человека, которые не стоят на воинском учете. Их передали сотрудникам надлежащего ведомства.

Кроме того, установили шесть человек, проживающих не по месту регистрации. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а все материалы передали участковым.

На рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантов
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В Ростове поймали десятки человек, не состоящих на воинском учете
Видео: МВД по Ростовской области

Во время рейдов сотрудники ГИБДД зарегистрировали 11 нарушений. Речь идет о незаконной тонировке, штраф за которую составляет 500 рублей.

До этого силовики провели облаву на мигрантов на рынках в Ростовской области.

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