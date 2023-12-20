В ростовских портах могут разрешить хранение и перевалку взрывоопасных веществ

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Правительство РФ в скором времени должно подготовить список портов, в которых разрешат складировать и переваливать огнеопасные и взрывоопасные вещества. В перечень, возможно, попадут и гавани Ростовской области.
Глава государства ранее отменил запрет на размещение в портах минеральных удобрений. Некоторые из них могут быть огнеопасными.
Уточняется, что находиться они будут в специализированных хранилищах на территории портов. Также там должны соблюдаться все требования безопасности, чтобы не нанести вред окружающей среде и населению.
Ранее в Ростове выставили на продажу землю рядом с элеватором и портом.