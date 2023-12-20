rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В ростовских портах могут разрешить хранение и перевалку взрывоопасных веществ

В ростовских портах могут разрешить хранение и перевалку взрывоопасных веществ

20 декабря 2023, 12:21
Фото: mil.ru
В ростовских портах могут разрешить хранение и перевалку взрывоопасных веществ
Огнеопасные и взрывоопасные вещества разрешат хранить в некоторых портах, в список могут попасть и ростовские гавани, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Правительство РФ в скором времени должно подготовить список портов, в которых разрешат складировать и переваливать огнеопасные и взрывоопасные вещества. В перечень, возможно, попадут и гавани Ростовской области.

Порт в Азовском море проверят на уязвимость к атакам и вторжениям
Узнать подробнее

Глава государства ранее отменил запрет на размещение в портах минеральных удобрений. Некоторые из них могут быть огнеопасными.

Уточняется, что находиться они будут в специализированных хранилищах на территории портов. Также там должны соблюдаться все требования безопасности, чтобы не нанести вред окружающей среде и населению.

Ранее в Ростове выставили на продажу землю рядом с элеватором и портом.

Читайте также:
За рассылку «писем счастья» донским водителям потратят 64 млн рублейСемья погибшего бойца СВО из Батайска попросила не тревожить ееВ Ростове поднимут экономически обоснованный тариф в электротранспорте
#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Владимир Путин#Порты Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области растут цены в магазинах и тревожность у людей
Сегодня, 15:13
Отельеры обратились в МВД после скандала с бойцами СВО в Ростовской области
Сегодня, 14:10
Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область
Сегодня, 12:20
Прокуратура нашла виновного в плохой подготовке к отопительному сезону в Ростове
Сегодня, 12:19
Все виды оливье подорожали в Ростовской области за год
Сегодня, 13:20
В магазинах Ростовской области становится все меньше мяса и яиц
Сегодня, 12:57