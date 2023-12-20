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В Ростовской области потратят 11,5 млрд рублей на реабилитацию реки Дон

В Ростовской области потратят 11,5 млрд рублей на реабилитацию реки Дон

20 декабря 2023, 11:15
Фото: donland.ru
В Ростовской области потратят 11,5 млрд рублей на реабилитацию реки Дон
Власти Ростовской области планируют потратить более 11 миллиардов рублей на реабилитацию реки Дон в будущем году, об этом сообщил портал ТАСС.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью с порталом ТАСС объявил, что в 2024 году власти планируют направить на меры по реабилитации реки Дон 11,5 миллиарда рублей, среди мероприятий по охране реки упомянули строительство Багаевского гидроузла.

По словам главы региона, в ближайшие семь лет на оздоровление реки Дон собираются потратить более 43,5 миллиарда рублей. Сейчас на территории Ростовской области реализуют 15 мероприятий дорожной карты.

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По словам губернатора Василия Голубева, завершение строительства гидроузла позволит гарантированно обеспечить судоходство, на эти цели в общей сложности собираются потратить около 35,9 миллиарда рублей.

Кроме того, деньги планируют направить на строительство Донского магистрального канала, на реконструкцию Нижне-Донской оросительной системы, а также капремонт четырех ГТС. Вместе с этим планируется очистить русло реки Темерник, построить или реконструировать очистные сооружения в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Белой Калитве.

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