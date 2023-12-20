В Ростовской области потратят 11,5 млрд рублей на реабилитацию реки Дон

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью с порталом ТАСС объявил, что в 2024 году власти планируют направить на меры по реабилитации реки Дон 11,5 миллиарда рублей, среди мероприятий по охране реки упомянули строительство Багаевского гидроузла.
По словам главы региона, в ближайшие семь лет на оздоровление реки Дон собираются потратить более 43,5 миллиарда рублей. Сейчас на территории Ростовской области реализуют 15 мероприятий дорожной карты.
По словам губернатора Василия Голубева, завершение строительства гидроузла позволит гарантированно обеспечить судоходство, на эти цели в общей сложности собираются потратить около 35,9 миллиарда рублей.
Кроме того, деньги планируют направить на строительство Донского магистрального канала, на реконструкцию Нижне-Донской оросительной системы, а также капремонт четырех ГТС. Вместе с этим планируется очистить русло реки Темерник, построить или реконструировать очистные сооружения в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Белой Калитве.