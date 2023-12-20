В Ростовской области потратят 11,5 млрд рублей на реабилитацию реки Дон

Кроме того, деньги планируют направить на строительство Донского магистрального канала, на реконструкцию Нижне-Донской оросительной системы, а также капремонт четырех ГТС. Вместе с этим планируется очистить русло реки Темерник, построить или реконструировать очистные сооружения в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Белой Калитве.