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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

Преподавателя в Ростовской области осудят за передачу взяток директору техникума

В Ростовской области преподаватель передал взятку от студента руководству

20 декабря 2023, 16:16
Фото: Midjourney
Преподавателя в Ростовской области осудят за передачу взяток директору техникума
Преподавателя в Ростовской области осудят за передачу взяток врио директора техникума, рассказали в пресс-службе судов региона.

Суд в Волгодонске рассмотрит уголовное дело в отношении Антона Кирсонова. Его обвиняют в передаче взятки.

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До февраля этого года Кирсонов работал преподавателем в местном техникуме общественного питания и торговли и руководил учебными группами студентов. Один из них вернулся на третий курс после академического отпуска. Учащийся через Кирсонова передал взятку в размере 171 одной тысячи рублей врио директора техникума.

Однако преступление было раскрыто. Сейчас Кирсонов находится под домашним арестом. Теперь его судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника.

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