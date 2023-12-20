В Ростовской области преподаватель передал взятку от студента руководству

До февраля этого года Кирсонов работал преподавателем в местном техникуме общественного питания и торговли и руководил учебными группами студентов. Один из них вернулся на третий курс после академического отпуска. Учащийся через Кирсонова передал взятку в размере 171 одной тысячи рублей врио директора техникума.