В Ростовской области преподаватель передал взятку от студента руководству

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Суд в Волгодонске рассмотрит уголовное дело в отношении Антона Кирсонова. Его обвиняют в передаче взятки.
До февраля этого года Кирсонов работал преподавателем в местном техникуме общественного питания и торговли и руководил учебными группами студентов. Один из них вернулся на третий курс после академического отпуска. Учащийся через Кирсонова передал взятку в размере 171 одной тысячи рублей врио директора техникума.
Однако преступление было раскрыто. Сейчас Кирсонов находится под домашним арестом. Теперь его судьбу решит суд.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области инспектора ГУФСИН будут судить за передачу мобильника.