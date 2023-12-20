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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Ростовской области растут цены на продукты и тревожность у местных жителей

В Ростовской области растут цены в магазинах и тревожность у людей

20 декабря 2023, 15:13
Фото: Andrew Schwelger/cc by sa/flickr.com
В Ростовской области растут цены на продукты и тревожность у местных жителей
Инфляция в Ростовской области оказалась выше общероссийской, тем временем регион вошел в топ-10 самых тревожных в РФ, а новогоднее настроение его жителям дарят трамваи.

Высокий спрос, низкое предложение

Центробанк заявил, что в Ростовской области в ноябре годовая инфляция выросла до 7,5%. Месяцем ранее она составляла 6,6%. Таким образом, инфляция в регионе обогнала общероссийскую.

В ЦБ это связали с уменьшением предложения продуктов на рынке при высоком спросе. Речь прежде всего идет о мясе и яйцах. Повлияло и повышение цен на проезд, а также повышенные затраты предприятий общепита. Эксперты подсчитали, что годовой темп роста стоимости продуктов увеличился до 8,5%.

Инфляция в Ростовской области оказалась выше общероссийский
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Тревожная жизнь

«Коммерсантъ» со ссылкой на авторов исследования «Национального индекса тревожностей. КРОС» заявил, что Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов РФ.

Эксперты утверждают, что россиян сейчас больше всего беспокоят проблемы возможного запрета абортов, диверсий, утрата лидирующих позиций в космической отрасли, трудности с выездом за границу и природные катаклизмы. Переживания насчет боевых действий на Украины и экономической ситуации отошли на второй план.

Первые три места по уровню тревоги среди населения заняли Москва, Белгородская область и Севастополь. Краснодарский край оказался на седьмой позиции. Также в десятку тревожных вошли Брянская и Курская области.

Фото: 1MI
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов
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Новогодний трамвай

«Вести. Дон» поделились видео, снятым в Ростове. Там трамвай №10, следующий от Сельмаша до площади Мичурина, был украшен новогодними гирляндами и шарами.

Жители города похвалили убранство трамвая и написали, что хотели бы на нем прокатиться.

«Всегда приятно зайти в уютный и чистый вагон, а тут ещё и праздничные украшения, отличная идея!» — заявила одна из комментаторов.

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