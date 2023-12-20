В Ростовской области растут цены в магазинах и тревожность у людей

В ЦБ это связали с уменьшением предложения продуктов на рынке при высоком спросе. Речь прежде всего идет о мясе и яйцах. Повлияло и повышение цен на проезд, а также повышенные затраты предприятий общепита. Эксперты подсчитали, что годовой темп роста стоимости продуктов увеличился до 8,5%.