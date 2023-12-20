В Ростовской области растут цены в магазинах и тревожность у людей

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Центробанк заявил, что в Ростовской области в ноябре годовая инфляция выросла до 7,5%. Месяцем ранее она составляла 6,6%. Таким образом, инфляция в регионе обогнала общероссийскую.
В ЦБ это связали с уменьшением предложения продуктов на рынке при высоком спросе. Речь прежде всего идет о мясе и яйцах. Повлияло и повышение цен на проезд, а также повышенные затраты предприятий общепита. Эксперты подсчитали, что годовой темп роста стоимости продуктов увеличился до 8,5%.
«Коммерсантъ» со ссылкой на авторов исследования «Национального индекса тревожностей. КРОС» заявил, что Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов РФ.
Эксперты утверждают, что россиян сейчас больше всего беспокоят проблемы возможного запрета абортов, диверсий, утрата лидирующих позиций в космической отрасли, трудности с выездом за границу и природные катаклизмы. Переживания насчет боевых действий на Украины и экономической ситуации отошли на второй план.
Первые три места по уровню тревоги среди населения заняли Москва, Белгородская область и Севастополь. Краснодарский край оказался на седьмой позиции. Также в десятку тревожных вошли Брянская и Курская области.
«Вести. Дон» поделились видео, снятым в Ростове. Там трамвай №10, следующий от Сельмаша до площади Мичурина, был украшен новогодними гирляндами и шарами.
Жители города похвалили убранство трамвая и написали, что хотели бы на нем прокатиться.
«Всегда приятно зайти в уютный и чистый вагон, а тут ещё и праздничные украшения, отличная идея!» — заявила одна из комментаторов.