В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В мессенджерах начали распространять сообщения, что якобы в область пробрались диверсанты и представляют опасность. Но никакой официальной информации об этом не было, да и местные жители ничего об этом не говорили.
«Аналогичный вброс гулял в Интернете в апреле минувшего года, тогда ростовчан также запугивали с помощью аудиосообщений и говорилось о диверсантах. Однако все это оказалось ложью», — пишет Telegram-канал.
Отмечается, что в регионе сейчас усилена охрана общественного порядка, а также важных объектов. Поэтому местных жителей призвали доверять только официальным источникам.
Ранее глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города.