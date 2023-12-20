rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион

В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион

20 декабря 2023, 09:14
Фото: pxhere
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
В Ростовской области не соответствует действительности информация о проникновении в регион украинских диверсантов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область».

В мессенджерах начали распространять сообщения, что якобы в область пробрались диверсанты и представляют опасность. Но никакой официальной информации об этом не было, да и местные жители ничего об этом не говорили.

Глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города
Узнать подробнее

«Аналогичный вброс гулял в Интернете в апреле минувшего года, тогда ростовчан также запугивали с помощью аудиосообщений и говорилось о диверсантах. Однако все это оказалось ложью», — пишет Telegram-канал.

В мессенджерах начали распространять сообщения, что якобы в область пробрались диверсанты и представляют опасность.
Видео: t.me/don24tv

Отмечается, что в регионе сейчас усилена охрана общественного порядка, а также важных объектов. Поэтому местных жителей призвали доверять только официальным источникам.

Ранее глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города.

Читайте также:
Глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории городаВ Ростове опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана»Эксперт объяснил, зачем украинские спецслужбы вбрасывают фейки в СМИ и группы Ростова
#Город#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Таганрог#Взрывы#Фейки#Диверсанты#Украинские диверсанты#Последние новости Ростова на сегодня#Безопасность#Местные жители#Опасность#Telegram-канал#Официальная информация#Информация#Регион#Слухи#Сеть#Ростовчане#Общественный порядок#Официальные источники#Охрана#Происшествия
Подпишитесь
Кафе и рестораны в Ростовской области подняли цены
Сегодня, 09:22
Расправа в барбершопе: житель Ростова получил 9 лет за убийство бывшей жены
Сегодня, 09:20
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов
Сегодня, 08:31
На улицах Ростова заметили трамвай, украшенный к Новому Году
Сегодня, 09:12
В ЦБ России рассказали, почему в Ростовской области так подорожало мясо
Сегодня, 07:02