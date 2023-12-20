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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Участнику СВО отказали в заселении в отеле «Амакс» в Ростове

«Вот такое отношение в Ростове!»: участнику СВО отказали в заселении в отель «Амакс»

20 декабря 2023, 19:03
Фото: rostovgazeta.ru
Участнику СВО отказали в заселении в отеле «Амакс» в Ростове

Участнику СВО отказали в заселении в отеле «Амакс» в Ростове

В Ростове в отеле «Амакс» военнослужащему отказали в заселении в номер, видео его общения с администратором опубликовал Telegram-канал «Проект Барс 11».
Сюжет
СВО

Очередной скандал с заселением военных в отель разгорелся в регионе. Волонтеры опубликовали видео общения участника СВО с сотрудницей конгресс-отеля «Амакс» на Нагибина в Ростове. Молодой человек направлялся через город на фронт и должен был переночевать в гостинице.

Однако в этом ему было отказано. На видео администратор не уточняет, почему военного нельзя заселить. Сам он утверждает, что имеет при себе военный билет, командировочные и паспорт.

В Ростове в отеле «Амакс» военнослужащему отказали в заселении в номер
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Проект Барс 11»

«Почему нельзя заселиться то? Нам завтра в Донецк ехать. Что — ничего не скажете? Стыдно, может? Вот такое отношение у нас в Ростове к участника СВО» — говорит военный на видео.

При этом не указана дата инцидента, и когда он произошел неизвестно. Комментария от самого отеля также пока не поступало, как и от официальных органов власти. Редакция RostovGazeta будет уточнять информацию и направит журналистский запрос.

На днях подобный инцидент произошел в Миллерово. Там в гостиницу «Добрыня» не захотели заселять военнослужащих, направляющихся на фронт. Там заявили, что бойцы якобы много курят, мусорят и мешают другим посетителям.

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