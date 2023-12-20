«Вот такое отношение в Ростове!»: участнику СВО отказали в заселении в отель «Амакс»

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Очередной скандал с заселением военных в отель разгорелся в регионе. Волонтеры опубликовали видео общения участника СВО с сотрудницей конгресс-отеля «Амакс» на Нагибина в Ростове. Молодой человек направлялся через город на фронт и должен был переночевать в гостинице.
Однако в этом ему было отказано. На видео администратор не уточняет, почему военного нельзя заселить. Сам он утверждает, что имеет при себе военный билет, командировочные и паспорт.
«Почему нельзя заселиться то? Нам завтра в Донецк ехать. Что — ничего не скажете? Стыдно, может? Вот такое отношение у нас в Ростове к участника СВО» — говорит военный на видео.
При этом не указана дата инцидента, и когда он произошел неизвестно. Комментария от самого отеля также пока не поступало, как и от официальных органов власти. Редакция RostovGazeta будет уточнять информацию и направит журналистский запрос.
На днях подобный инцидент произошел в Миллерово. Там в гостиницу «Добрыня» не захотели заселять военнослужащих, направляющихся на фронт. Там заявили, что бойцы якобы много курят, мусорят и мешают другим посетителям.