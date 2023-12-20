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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Все виды оливье подорожали в Ростовской области за год

Все виды оливье подорожали в Ростовской области за год

20 декабря 2023, 13:20
Фото: rostovgazeta.ru
Все виды оливье подорожали в Ростовской области за год
Классический оливье с вареной колбасой подорожал более чем на 7%, сообщили аналитики Центра стратегических разработок.

Эксперты сравнили рост стоимости приготовления трех разных оливье — с колбасой, с рыбой и вегетарианского. Вес салата рассчитывали для обычной семьи из трех-четырех человек, по 200 граммов на каждого.

Выяснилось, что оливье с вареной колбасой подорожал на 7,5% — динамика опередила годовые ожидания по инфляции. Цена набора продуктов, входящих в состав салата, выросла на 8,8% в сравнении с данными прошлого года и составила 204 рубля.

По большей части рост стоимости оливье объясняется подорожанием яиц более чем на 40%. Картофель при этом в стране подешевел, а колбаса поднялась в цене относительно немного — лишь на 6,4%.

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Мясо и рыбу в этом салате заменяют грибами, а яйца вообще не добавляют.Мясо и рыбу в этом салате заменяют грибами, а яйца вообще не добавляют.
Мясо и рыбу в этом салате заменяют грибами, а яйца вообще не добавляют.
Фото: 1MI

Недорогим оказался вегетарианский оливье, он будет стоить лишь 165 рублей, а его подорожание за год составило 5,6%. Мясо и рыбу в этом салате заменяют грибами, а яйца вообще не добавляют. Этим и объясняется низкая стоимость.

На оливье из рыбы придется потратиться больше, чем на другие, он обойдется в 599 рублей. При этом сам салат за год подорожал меньше остальных — лишь на 3,7%. Эксперты объясняют это большими объемами улова лосося в России в последние годы.

Напомним, инфляция в Ростовской области оказалось выше общероссийский.

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