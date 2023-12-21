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Published Вчера, 05:55

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

«Аэрофлот» добавил 25 рейсов на Москву по запросу губернатора Сахалинской области

21 декабря 2023, 05:55
Авиакомпания «Аэрофлот» выполнит дополнительные 25 рейсов по маршруту Москва — Южно-Сахалинск — Москва. Решение принято после запроса губернатора Валерия Лимаренко и правительства островного региона. Полеты состоятся в новогодние праздники, чтобы максимально удовлетворить запросы пассажиров.

В декабре 2023 года в островном регионе ввели рекордное количество дополнительных рейсов в Москву и обратно на период январских каникул. Этого удалось добиться благодаря тесному взаимодействию и надежному сотрудничеству правительства Сахалинской области и крупнейшего российского авиаперевозчика.

«„Аэрофлот» пошел нам навстречу и изыскал ресурсы для увеличения количества рейсов на Москву. На некоторые даты поставят самолеты большей вместимости, поэтому без авиасообщения на новогодних праздниках сахалинцы и курильчане не останутся», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Рейс Южно-Сахалинск — Москва традиционно пользуется большим спросом у жителей области в новогодние праздники. Контакт-центр регионального минтранса зафиксировал большое количество обращений, а 112 человек воспользовались сервисом «Лист ожидания» по этому направлению.

«Московское направление действительно пользуется спросом. Больше половины всех заявок в декабре касается перелетов из Южно-Сахалинска в Москву и обратно. Поэтому работа по увеличению частоты рейсов не прекращается», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Алексей Глауб.

Увеличение числа рейсов Москва — Южно-Сахалинск не отразится на стоимости билетов. По поручению президента РФ Владимира Путина на социально значимый маршрут распространяется система «плоских» тарифов, благодаря чему цена полета остается доступной для сахалинцев и курильчан. Стоимость перелета Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск составляет 25 тысяч рублей в обе стороны рейсами авиакомпании «Россия» и 28 400 рублей рейсами «Аэрофлота». Кроме того, «Аэрофлот» уже открыл для льготных категорий пассажиров продажу субсидированных билетов на 2024 год.

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