Бесплатных адвокатов назначили в суде экс-главе донского Минздрава Быковской

Судья посчитал, что они сорвали процесс и назначил Быковской и Беседовскому дежурных адвокатов. Однако сами подсудимые оказались не в восторге от этой идеи. Против нее выступили и их столичные адвокаты. Они заявили, что в таком случае лучший вариант — проводить заседания без адвокатов. Беседовский и Быковская, по мнению их защитников, могут сами отстоять свою позицию.