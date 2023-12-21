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Бесплатные адвокаты защищают в суде экс-главу ростовского Минздрава Быковскую

Бесплатных адвокатов назначили в суде экс-главе донского Минздрава Быковской

21 декабря 2023, 07:07
Фото: donland.ru
Бесплатные адвокаты защищают в суде экс-главу ростовского Минздрава Быковскую
Дежурные госзащитники назначены в процессе экс-главы Минздрава Ростовской области, сообщает из зала суда «Блокнот».

В Кущевском районном суде продолжаются разбирательства по громкому делу в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее экс-зама Станислава Беседовского.

Чтобы хоть как-то ускорить затянувшееся разбирательство, суд решили проводить каждый день, кроме выходных. Однако московские адвокаты подсудимых не могут позволить себе ежедневно находиться в Кущевке. На недавнее заседание не явился ни один из защитников.

Судья посчитал, что они сорвали процесс и назначил Быковской и Беседовскому дежурных адвокатов. Однако сами подсудимые оказались не в восторге от этой идеи. Против нее выступили и их столичные адвокаты. Они заявили, что в таком случае лучший вариант — проводить заседания без адвокатов. Беседовский и Быковская, по мнению их защитников, могут сами отстоять свою позицию.

Суд каждый день: над экс-главой Ростовской области Минздрава Быковской ускорили суд
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Однако судья остался непреклонен и заявил, что дальнейшее откладывание заседаний из-за неявки адвокатов только еще больше затянет судебный процесс.

Быковская и Беседовский с октября находятся СИЗО. Напомним, громкое дело связано с превышением должностных полномочий чиновниками во время проведения закупок на утилизацию медицинских отходов.

Ранее свидетели на процессе рассказали, как определяли тарифы на вывоз медотходов .

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