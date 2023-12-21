Бесплатных адвокатов назначили в суде экс-главе донского Минздрава Быковской

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Кущевском районном суде продолжаются разбирательства по громкому делу в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее экс-зама Станислава Беседовского.
Чтобы хоть как-то ускорить затянувшееся разбирательство, суд решили проводить каждый день, кроме выходных. Однако московские адвокаты подсудимых не могут позволить себе ежедневно находиться в Кущевке. На недавнее заседание не явился ни один из защитников.
Судья посчитал, что они сорвали процесс и назначил Быковской и Беседовскому дежурных адвокатов. Однако сами подсудимые оказались не в восторге от этой идеи. Против нее выступили и их столичные адвокаты. Они заявили, что в таком случае лучший вариант — проводить заседания без адвокатов. Беседовский и Быковская, по мнению их защитников, могут сами отстоять свою позицию.
Однако судья остался непреклонен и заявил, что дальнейшее откладывание заседаний из-за неявки адвокатов только еще больше затянет судебный процесс.
Быковская и Беседовский с октября находятся СИЗО. Напомним, громкое дело связано с превышением должностных полномочий чиновниками во время проведения закупок на утилизацию медицинских отходов.
Ранее свидетели на процессе рассказали, как определяли тарифы на вывоз медотходов .