Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Депутат разъясняет, что прогноз по дальнейшему ведению СВО — один. О нем также говорят и западные аналитики.
«Обороты нашего военно-промышленного комплекса могут перекрыть все те возможности и потребности, которые нам необходимы не только для обороны, но и для наступления», — отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер уверен, что освобождение территорий от националистов, которые терроризируют свое население, в 2024 году начнется более ускоренными темпами.
«Люди Украины в областях далеких от линии боестолкновения, в той же Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, уже устали от того, что их родственников посылают на убой. Они ждут, когда придет Россия и освободит их от нацизма», — говорит депутат.
Собеседник подчеркивает, что новый год станет переломным для СВО.
«В 2024 году мы будем побеждать. Россия несет добро, а оно, как мы знаем, всегда побеждает», — объясняет депутат.
Однако спрогнозировать когда закончится спецоперация, спикер не берется.
«Потому что неадекватное руководство США управляет НАТО. Они могут принять любые действия, которые затруднят нам освобождение Украины от нацистов. С учетом этого делать прогноз об окончании СВО в 2024 году сложно», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала что украинцы обрушились с угрозами на семью погибшего участника СВО из Батайска.