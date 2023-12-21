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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

«Переломный 2024»: ростовский депутат Водолацкий спрогнозировал ход СВО в новом году

«Будем побеждать»: ростовский депутат Водолацкий спрогнозировал ход СВО в 2024 году

21 декабря 2023, 06:05
Фото: duma.gov.ru
«Переломный 2024»: ростовский депутат Водолацкий спрогнозировал ход СВО в новом году

Ростовский депутат Водолацкий сделал прогноз о ходе СВО в 2024 году

Военно-промышленный комплекс России набрал нужные обороты, которые необходимы для ведения боевых действий не только с наемниками, но и с целой армией НАТО на территории Украины, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат разъясняет, что прогноз по дальнейшему ведению СВО — один. О нем также говорят и западные аналитики.

«Обороты нашего военно-промышленного комплекса могут перекрыть все те возможности и потребности, которые нам необходимы не только для обороны, но и для наступления», — отмечает Виктор Водолацкий.

Спикер уверен, что освобождение территорий от националистов, которые терроризируют свое население, в 2024 году начнется более ускоренными темпами.

«Люди Украины в областях далеких от линии боестолкновения, в той же Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, уже устали от того, что их родственников посылают на убой. Они ждут, когда придет Россия и освободит их от нацизма», — говорит депутат.

Собеседник подчеркивает, что новый год станет переломным для СВО.

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«Люди Украины в областях далеких от линии боестолкновения, в той же Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, уже устали от того, что их родственников посылают на убой», — говорит депутат.«Люди Украины в областях далеких от линии боестолкновения, в той же Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, уже устали от того, что их родственников посылают на убой», — говорит депутат.
«Люди Украины в областях далеких от линии боестолкновения, в той же Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, уже устали от того, что их родственников посылают на убой», — говорит депутат.
Фото: president.gov.ua

«В 2024 году мы будем побеждать. Россия несет добро, а оно, как мы знаем, всегда побеждает», — объясняет депутат.

Однако спрогнозировать когда закончится спецоперация, спикер не берется.

«Потому что неадекватное руководство США управляет НАТО. Они могут принять любые действия, которые затруднят нам освобождение Украины от нацистов. С учетом этого делать прогноз об окончании СВО в 2024 году сложно», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала что украинцы обрушились с угрозами на семью погибшего участника СВО из Батайска.

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