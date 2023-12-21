«Будем побеждать»: ростовский депутат Водолацкий спрогнозировал ход СВО в 2024 году

«Люди Украины в областях далеких от линии боестолкновения, в той же Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, уже устали от того, что их родственников посылают на убой. Они ждут, когда придет Россия и освободит их от нацизма», — говорит депутат.