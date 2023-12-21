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Часть светофоров не работает в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Часть светофоров не работает в Ростове-на-Дону после обледенения

21 декабря 2023, 07:09
Фото: 1MI
Часть светофоров не работает в Ростове-на-Дону из-за непогоды
В Ростове-на-Дону после неблагоприятной погоды оставались неисправными 13 светофоров, сообщили в городской администрации.

С 11 по 19 декабря вернули в работу 17 регулировщиков, но 13 оставались неисправными. В данный момент восстановительные работы продолжаются.

Власти назвали сроки, когда ситуация нормализуется. В четверг должны заработать светофоры на улицах Вятская, Станиславского.

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На следующий день работы завершатся по улицам Ченцова, Суворова, 40 лет Победы, 50 лет РСМ. А 23 декабря должны починить светофоры на улицах Образцовая и 1-я Майская.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 миллиона рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Непогода#Ремонт#Администрация#Восстановительные работы#Светофоры
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