Часть светофоров не работает в Ростове-на-Дону после обледенения

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:11
С 11 по 19 декабря вернули в работу 17 регулировщиков, но 13 оставались неисправными. В данный момент восстановительные работы продолжаются.
Власти назвали сроки, когда ситуация нормализуется. В четверг должны заработать светофоры на улицах Вятская, Станиславского.
На следующий день работы завершатся по улицам Ченцова, Суворова, 40 лет Победы, 50 лет РСМ. А 23 декабря должны починить светофоры на улицах Образцовая и 1-я Майская.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 миллиона рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.