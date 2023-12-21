Чиновникам в Ростовской области запретили дарить подарки на Новый год

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Госслужащим всех уровней, а также работникам отдельных организаций запрещено дарить подарки. Это правило действует для противодействия коррупции.
Помимо этого чиновники не могут получать подарки, ссуды, услуги и иные вознаграждения от своих друзей или знакомых, в отношении которых госслужащий непосредственно осуществляет функции государственного или иного управления.
Ранее Роспотребнадзор рассказал жителям Ростовской области, как выбрать сладкий подарок на Новый год.