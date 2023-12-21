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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Чиновникам в Ростовской области запретили дарить подарки на Новый год

Чиновникам в Ростовской области запретили дарить подарки на Новый год

21 декабря 2023, 10:52
Фото: Amy Truter/cc by sa/flickr.com
Чиновникам в Ростовской области запретили дарить подарки на Новый год
В рамках антикоррупционного законодательства чиновники не могут принимать презенты на Рождество и Новый год, напомнили в правительстве Ростовской области.

Госслужащим всех уровней, а также работникам отдельных организаций запрещено дарить подарки. Это правило действует для противодействия коррупции.

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Помимо этого чиновники не могут получать подарки, ссуды, услуги и иные вознаграждения от своих друзей или знакомых, в отношении которых госслужащий непосредственно осуществляет функции государственного или иного управления.

Ранее Роспотребнадзор рассказал жителям Ростовской области, как выбрать сладкий подарок на Новый год.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Правительство Ростовской области
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