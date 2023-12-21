Донские чиновники могут остаться без подарков, а ростовчане — без незаконных салютов

Согласно данным компании, лучшее время для заказа автомобиля до боя курантов — это до 20.00 мск или после 22.00 мск. Дело в том, что большинство людей предпочитают заканчивать свои повседневные дела и подготовку к застолью до этого времени, чтобы спокойно встретить Новый год, благодаря чему спрос на автомобили снижается, а цены падают.