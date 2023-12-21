Донские чиновники могут остаться без подарков, а ростовчане — без незаконных салютов

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Новогодние праздники — время для вручения и получения подарков, но у чиновников Ростовской области свои правила.
В правительстве региона дончанам напомнили, что, согласно антикоррупционному законодательству, чиновники не могут получать подарки на Рождество и Новый год от местных жителей.
Любые подарки, даже символические, могут считаться за взятку, а потому вручать подарки госслужащим всех уровней строго запрещено. Власти уточнили, что запрет также распространяется на ссуды, услуги и иные виды вознаграждений даже от друзей и знакомых, в случае если чиновник осуществляет в отношении них функции государственного или иного управления.
Представители «Яндекс» рассказали жителям Ростовской области, когда падают цены на услуги такси в новогоднюю ночь.
Согласно данным компании, лучшее время для заказа автомобиля до боя курантов — это до 20.00 мск или после 22.00 мск. Дело в том, что большинство людей предпочитают заканчивать свои повседневные дела и подготовку к застолью до этого времени, чтобы спокойно встретить Новый год, благодаря чему спрос на автомобили снижается, а цены падают.
Уже ближе к полуночи сами водители начнут уходить с «линии», чтобы отметить праздник в кругу семьи, из-за чего количество автомобилей резко снизится, что приведет к повышению цен.
Пик активных заказов придется на 00.00-02.30 мск, когда люди отмечают Новый год и любят прогуляться по ночному городу. Снижение цен на такси следует ожидать только к 08.00 мск 1 января. До 11.00 мск машин на линии будет достаточно, а цены упадут, поскольку большинство ростовчан уже доберется до дома и будет отдыхать после новогодней ночи.
Самой важной новостью дня стал возможный запрет на продажу пиротехники в Ростовской области.
По данным портала ТАСС, МЧС планирует ввести запрет на продажу петард, салютов и фейерверков в регионах, которые находятся вблизи зоны СВО. Речь идет о Кубани, Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях с Республикой Крым.
«Установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», — заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Ранее в Ростовской области уже установили запрет на применение пиротехники из-за беспокойства местных жителей, вызванных периодическими взрывами неизвестного происхождения. Дончане давно добивались введения запрета на торговлю пиротехникой, однако власти Ростовской области сообщили, что не обсуждали вопросы продажи пиротехнических изделий и не фиксировали запрет в постановлении, выпущенном 22 ноября 2023 года.
В настоящий момент речи о запрете торговли пиротехникой в регионе, видимо, не идет.