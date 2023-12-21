Экономист Голощапова: новогодний стол лучше собирать вскладчину

Она подчеркивает, что главное в новогоднюю ночь — это радость общения с близкими людьми и друзьями, а не изобилие еды на столе. Можно обойтись минимальным количеством блюд и все же создать удачный праздник. К тому же, если вы собираетесь отмечать новый год большой компанией друзей, финансовую нагрузку можно разделить между всеми гостями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».