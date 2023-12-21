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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Экономист Голощапова: новогодний стол лучше собирать вскладчину

Экономист Голощапова: новогодний стол лучше собирать вскладчину

21 декабря 2023, 11:52
Фото: Midjourney
Основное в новогоднюю ночь — это праздничное настроение и сказочная атмосфера, а не количество потраченных денег, поэтому можно обойтись минимальным количеством блюд.

Подготовка новогоднего стола всегда требует больших затрат, как финансовых, так и эмоциональных. Однако экономист Людмила Голощапова советует сократить количество финансовых затрат и сосредоточиться на важном — праздничном настроении и атмосфере.

Она подчеркивает, что главное в новогоднюю ночь — это радость общения с близкими людьми и друзьями, а не изобилие еды на столе. Можно обойтись минимальным количеством блюд и все же создать удачный праздник. К тому же, если вы собираетесь отмечать новый год большой компанией друзей, финансовую нагрузку можно разделить между всеми гостями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Голощапова предлагает распределить обязанности по приготовлению новогоднего меню между приглашенными. Каждый гость может приготовить 2-3 блюда по своим коронным рецептам. Если вы готовите самостоятельно, то лучше закупить нескоропортящиеся продукты заблаговременно. Это поможет избежать суеты перед праздником и сэкономить на ценах товаров, которые ближе к Новому году могут повыситься.

Таким образом, основная идея Голощаповой заключается в том, что для успешного новогоднего стола необходимо сконцентрироваться на важных аспектах — настроении и общении с близкими, а не на количестве потраченных денег.

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