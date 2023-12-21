Экономист рассказал о негативном влиянии маленького жилья на семью и город

Сергей Зайнуллин отмечает, что каждый регион в России устанавливает свои нормативы по размеру жилых помещений. Однако, существуют общепринятые социальные нормативы: 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра для пары и 18 квадратных метров на каждого члена семьи при наличии трех или более человек. Строительство жилья, которое не соответствует этим нормам, приводит к ухудшению качества жизни, так как социальная инфраструктура, такая как поликлиники, школы, детские сады и транспортная система, не рассчитаны на такую плотность населения.