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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Экономист рассказал о негативном влиянии маленького жилья на семью и город

21 декабря 2023, 05:41
Сергей Зайнуллин, ученый и эксперт в области экономики, который преподает на факультете рекламы Университета «Синергия», утверждает, что жизнь семьи в маленькой квартире имеет отрицательное влияние не только на самих членов семьи, но и на город в целом.

По словам Сергея Зайнуллина, если молодая пара или небольшая семья живут в студии площадью 18-25 квадратных метров, у них будет трудно найти место для работы на удаленном доступе или создать комфортную обстановку для ребенка. Такие ограниченные жилплощади не способствуют развитию семьи и могут привести к дополнительным сложностям и проблемам, пишет ИА RuNews24.ru.

Сергей Зайнуллин отмечает, что каждый регион в России устанавливает свои нормативы по размеру жилых помещений. Однако, существуют общепринятые социальные нормативы: 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра для пары и 18 квадратных метров на каждого члена семьи при наличии трех или более человек. Строительство жилья, которое не соответствует этим нормам, приводит к ухудшению качества жизни, так как социальная инфраструктура, такая как поликлиники, школы, детские сады и транспортная система, не рассчитаны на такую плотность населения.

Строительство больших жилых комплексов с маленькими квартирами и высокой плотностью населения ведет к «геттоизации» районов. Жители сталкиваются с большими очередями в поликлиниках, автобусных остановках и пробками на дорогах, что создает транспортный коллапс в часы пик. Кроме того, такая густонаселенность способствует росту преступности и бытовым конфликтам.

Следовательно, важно обеспечить семьям достаточное жилье, чтобы они могли жить комфортно и развиваться, а также чтобы избежать негативных последствий для города в целом.

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