«От бунта не отошли»: Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове

Читайте также о том, как почти на 60 миллионов рублей украсят Ростов к Новому году. При этом из более чем 400 граждан, поучаствовавших в опросе RostovGazeta, 64% посчитали, что донскую столицу украшать надо, но остальные посчитали, что в этот раз перестарались.