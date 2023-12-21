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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:33

Телеведущая Собчак раскритиковала елку в Ростове-на-Дону

«От бунта не отошли»: Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове

21 декабря 2023, 11:29
Фото: t.me/bloodysx
Телеведущая Собчак раскритиковала елку в Ростове-на-Дону

Ксения Собчак раскритиковала елку в Ростове-на-Дону

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о елке, установленной в Ростовской области, сообщила она в своем Telegram.

Собчак разместила фотографию новогоднего дерева, установленного на тротуаре. Вокруг него нет никакого ограждения и выглядит елка довольно мрачно, так как она наклонилась и не имеет гирлянд.

На дереве развесили несколько шаров, но праздничной она все равно не кажется. А под ним положили белые мешки.

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«Какой год, такие и елочки. Ростов еще от бунта не отошел, кажется», — написала Собчак.

Где именно установлена эта елка, в сообщении не раскрывается.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Опрос#Елка#Украшение города#Гирлянды#Бунт
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