«От бунта не отошли»: Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Собчак разместила фотографию новогоднего дерева, установленного на тротуаре. Вокруг него нет никакого ограждения и выглядит елка довольно мрачно, так как она наклонилась и не имеет гирлянд.
На дереве развесили несколько шаров, но праздничной она все равно не кажется. А под ним положили белые мешки.
«Какой год, такие и елочки. Ростов еще от бунта не отошел, кажется», — написала Собчак.
Где именно установлена эта елка, в сообщении не раскрывается.
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