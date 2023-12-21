Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Напомним, что Рудаков присоединился к спецоперации и погиб во время боя, но перед этим оставил на стене здания запись с просьбой позаботиться о его семье. На это отреагировал министр обороны Сергей Шойгу и поручил выполнить указанное в послании.
По информации «Вестей», мать бойца приняла решение, чтобы камень, на котором написано послание, был отреставрирован. Его установят на территории воинской части.
«Министр обороны взял под личный контроль помощь семье — выделение квартиры и лечение младшего брата», — говорится в публикации.
Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в донском регионе.