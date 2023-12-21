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Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части

Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части

21 декабря 2023, 07:51
Фото: ТГ канал «ПУТИН»
Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части
В воинской части установят камень с посланием бойца спецоперации Романа Рудакова из Батайска, который погиб в зоне СВО, сообщают СМИ.

Напомним, что Рудаков присоединился к спецоперации и погиб во время боя, но перед этим оставил на стене здания запись с просьбой позаботиться о его семье. На это отреагировал министр обороны Сергей Шойгу и поручил выполнить указанное в послании.

По информации «Вестей», мать бойца приняла решение, чтобы камень, на котором написано послание, был отреставрирован. Его установят на территории воинской части.

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«Министр обороны взял под личный контроль помощь семье — выделение квартиры и лечение младшего брата», — говорится в публикации.

Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в донском регионе.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Батайск#Семья#Камень#Воинская часть#Боец СВО
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