Кирпич с последней просьбой бойца Рудакова привезли в Батайск

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Семье погибшего участника СВО из Батайска привезли кирпич, на которой он оставил свою последнюю просьбу перед смертью. Он попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Боец погиб под Марьинкой.
Камень показали родственникам и предложили решить его судьбу: оставить как семейную реликвию или отдать на реставрацию и сохранение в воинскую часть, где проходил службу Рудаков. Семья предпочла второй вариант.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Минобороны Сергей Шойгу взяли на контроль помощь семье Рудакова.