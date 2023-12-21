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Кирпич с последней просьбой бойца Рудакова привезли его семье в Батайск

Кирпич с последней просьбой бойца Рудакова привезли в Батайск

21 декабря 2023, 10:56
Фото: t.me/vesti_don
Кирпич с последней просьбой бойца Рудакова привезли его семье в Батайск
Камень с последним посланием военного Романа Рудакова из Ростовской области по решению семьи установят в воинской части, сообщают «Вести».

Семье погибшего участника СВО из Батайска привезли кирпич, на которой он оставил свою последнюю просьбу перед смертью. Он попросил позаботиться о его матери, сестре и брате. Боец погиб под Марьинкой.

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Камень показали родственникам и предложили решить его судьбу: оставить как семейную реликвию или отдать на реставрацию и сохранение в воинскую часть, где проходил службу Рудаков. Семья предпочла второй вариант.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Минобороны Сергей Шойгу взяли на контроль помощь семье Рудакова.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Батайск#Украина
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