rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Кишечную палочку нашли в красной икре в Ростовской области

Кишечную палочку нашли в красной икре в Ростовской области

21 декабря 2023, 09:19
Фото: rostovgazeta.ru
Кишечную палочку нашли в красной икре в Ростовской области
В красной икре от разных брендов нашли кишечную палочку, некоторые из них поставляют свою продукцию и в Ростовскую область, об итогах проверки сообщило РИА Новости Роскачество.

Кишечную палочку исследователи нашли в красной икре под марками «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента». Нарушения части микробиологической обсемененности Роскачество обнаружило и в красной икре марок «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача».

«Киржачский консервный завод» положил в банку вместо настоящей икры имитированную.

Сколько в Ростове-на-Дону стоит баночка красной икры к Новому году
Узнать подробнее

Вместе с тем тяжелых металлов и личинок паразитов в исследуемых образцах икры обнаружено не было.

Ранее шеф-повар Леонид Макаров рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону. До этого диетолог Анастасия Кривошей объяснила, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове.

Читайте также:
В Ростове нашли самых дорогих Дедов Морозов в РоссииШеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-ДонуСтало известно, как подорожали продукты и алкоголь для новогоднего стола в Ростове
#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Ростов#Красная икра
Подпишитесь
«Слово пацана» на Дону: как в 90-е подростки собирались в банды в Ростовской области
Сегодня, 09:32
В отеле «Амакс» в Ростове разъяснили, почему не захотели заселить участника СВО
Сегодня, 09:34
Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части
Сегодня, 07:51
Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» весной: рассказываем, почему
Сегодня, 07:11
«Новые люди» помогли ростовчанам разработать приложение для поиска культурных событий
Сегодня, 06:00