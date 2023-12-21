Кишечную палочку нашли в красной икре в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Кишечную палочку исследователи нашли в красной икре под марками «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента». Нарушения части микробиологической обсемененности Роскачество обнаружило и в красной икре марок «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача».
«Киржачский консервный завод» положил в банку вместо настоящей икры имитированную.
Вместе с тем тяжелых металлов и личинок паразитов в исследуемых образцах икры обнаружено не было.