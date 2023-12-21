Клиенты ЗЕНИТ Private Banking инвестируют в редкие бриллианты

Для базового расчета стоимости используются индивидуальный и агрегированный индексы. Они отражают динамику цен на международном рынке. Все бриллианты сертифицированы в геммологической лаборатории. Редкие бриллианты могут быть выставлены на профессиональные аукционы и интернет-площадки для обратной реализации. При хранении «бриллиантовых корзин» у производителя возможен обратный выкуп по цене, определяемой на базе агрегированного индекса.