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Updated Сегодня, 12:49

ПАО Банк ЗЕНИТ. erid LjN8K2nJM

Клиенты ЗЕНИТ Private Banking инвестируют в редкие бриллианты

21 декабря 2023, 12:47
Фото: Pxhere
ПАО Банк ЗЕНИТ. erid LjN8K2nJM
Клиенты ЗЕНИТ Private Banking предпочитают покупать редкие бриллианты. Это бесцветные бриллианты весом более двух карат или бриллианты редких цветных оттенков.

Доля по количеству таких продаж составила 74% от всех сделок Банка ЗЕНИТ по продаже бриллиантов без НДС с момента подключения сервиса в октябре 2022 года. Также клиентам доступны «бриллиантовые корзины» — наборы бесцветных бриллиантов от 0,3 до 1,99 карат с единой ценой за один карат.

Для базового расчета стоимости используются индивидуальный и агрегированный индексы. Они отражают динамику цен на международном рынке. Все бриллианты сертифицированы в геммологической лаборатории. Редкие бриллианты могут быть выставлены на профессиональные аукционы и интернет-площадки для обратной реализации. При хранении «бриллиантовых корзин» у производителя возможен обратный выкуп по цене, определяемой на базе агрегированного индекса.

Драгоценные камни используются как защитный инструмент для сбережения средств в долгосрочной перспективе и для диверсификации портфеля активов. Их стоимость определяется на базе индексов международных площадок и оплачивается в рублях по курсу Банка России.

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