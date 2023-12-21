Ледоход пройдет по реке Дон в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Семикаракорском районе с сегодняшнего дня до 25 декабря не будет работать паромная переправа. Власти объяснили это прохождением по реке Дон ледохода. Восстановить сообщение обещают после того, как судно покинет район.
Паромная переправа удобна местным жителям, так как сокращает для них путь в Новочеркасск, Шахты и Усть-Донецк.
Переправа возобновила свою работу в Семикаракорском районе этим летом. Там после долгой реконструкции удалось восстановить причальные сооружения.
Напомним, вчера два грузовых судна столкнулись в реке Дон в Ростовской области.