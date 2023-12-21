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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Паромная переправа в Семикаракорском районе Ростовской области перестанет работать из-за ледохода

Ледоход пройдет по реке Дон в Ростовской области

21 декабря 2023, 08:36
Фото: 1MI
Паромная переправа в Семикаракорском районе Ростовской области перестанет работать из-за ледохода
Паромная переправа в Семикаракорском районе Ростовской области перестанет работать из-за ледохода, сообщили местные власти.

В Семикаракорском районе с сегодняшнего дня до 25 декабря не будет работать паромная переправа. Власти объяснили это прохождением по реке Дон ледохода. Восстановить сообщение обещают после того, как судно покинет район.

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Паромная переправа удобна местным жителям, так как сокращает для них путь в Новочеркасск, Шахты и Усть-Донецк.

Паромная переправа удобна местным жителям, так как сокращает для них путь в Новочеркасск, Шахты и Усть-Донецк.Паромная переправа удобна местным жителям, так как сокращает для них путь в Новочеркасск, Шахты и Усть-Донецк.
Паромная переправа удобна местным жителям, так как сокращает для них путь в Новочеркасск, Шахты и Усть-Донецк.
Фото: sem.donland.ru

Переправа возобновила свою работу в Семикаракорском районе этим летом. Там после долгой реконструкции удалось восстановить причальные сооружения.

Напомним, вчера два грузовых судна столкнулись в реке Дон в Ростовской области.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Река Дон#Семикаракорский район#Происшествия
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