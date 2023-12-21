Маркетплейсы ввели новые правила получения заказов с пиротехникой в Ростове

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, что в Ростовской области ввели запрет на использование пиротехники с 1 декабря 2023 года. Правда, в преддверии Нового года, далеко не все с восторгом восприняли это нововведение.
Получая заказ в одном из пунктов выдачи интернет-магазина в Ростове, корреспондент RostovGazeta обнаружил объявление. Оно гласит о том, что товары из категории пиротехники выдаются исключительно по предъявлению паспорта.
В объявлении разъясняется, что требование предъявить паспорт при получении товара обусловлено постановлением об утверждении правил противопожарного режима. О запрете на использование пиротехники речь не идет.
Ранее RostovGazeta сообщила, что во всех приграничных регионах, в том числе и в донском крае, могут ввести запрет на продажу пиротехнических средств. Такую информацию сообщил директор федерального департамента надзорной деятельности МЧС России Сергей Воронов. Власти Ростовской области напомнили о запрете на использование большинства видов пиротехники, однако уточнили, что запрета на ее продажу нет. На площадках интернет-магазинов «мощные салюты» по-прежнему представлены в широком доступе.