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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Как выдают заказы из интернет-магазина с пиротехникой в Ростове

Маркетплейсы ввели новые правила получения заказов с пиротехникой в Ростове

21 декабря 2023, 15:15
Фото: 1MI
Как выдают заказы из интернет-магазина с пиротехникой в Ростове

Заказы с маркетплейса с пиротехникой в Ростове стали выдавать только по паспорту

Корреспондент RostovGazeta посетил один из пунктов выдачи интернет-магазина и выяснил, что товары из категории пиротехники выдают по предоставлению паспорта.

Напомним, что в Ростовской области ввели запрет на использование пиротехники с 1 декабря 2023 года. Правда, в преддверии Нового года, далеко не все с восторгом восприняли это нововведение.

Получая заказ в одном из пунктов выдачи интернет-магазина в Ростове, корреспондент RostovGazeta обнаружил объявление. Оно гласит о том, что товары из категории пиротехники выдаются исключительно по предъявлению паспорта.

Объявление гласит о том, что товары из категории пиротехники выдаются исключительно по предъявлению паспорта.Объявление гласит о том, что товары из категории пиротехники выдаются исключительно по предъявлению паспорта.
Объявление гласит о том, что товары из категории пиротехники выдаются исключительно по предъявлению паспорта.
Фото: rostovgazeta.ru

В объявлении разъясняется, что требование предъявить паспорт при получении товара обусловлено постановлением об утверждении правил противопожарного режима. О запрете на использование пиротехники речь не идет.

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Ранее RostovGazeta сообщила, что во всех приграничных регионах, в том числе и в донском крае, могут ввести запрет на продажу пиротехнических средств. Такую информацию сообщил директор федерального департамента надзорной деятельности МЧС России Сергей Воронов. Власти Ростовской области напомнили о запрете на использование большинства видов пиротехники, однако уточнили, что запрета на ее продажу нет. На площадках интернет-магазинов «мощные салюты» по-прежнему представлены в широком доступе.

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