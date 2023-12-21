Маркетплейсы ввели новые правила получения заказов с пиротехникой в Ростове

Ранее RostovGazeta сообщила, что во всех приграничных регионах, в том числе и в донском крае, могут ввести запрет на продажу пиротехнических средств. Такую информацию сообщил директор федерального департамента надзорной деятельности МЧС России Сергей Воронов. Власти Ростовской области напомнили о запрете на использование большинства видов пиротехники, однако уточнили, что запрета на ее продажу нет. На площадках интернет-магазинов «мощные салюты» по-прежнему представлены в широком доступе.