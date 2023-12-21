МегаФон запустил современную связь еще для 3,8 тыс. сельчан Ростовской области

В хуторах Мирный, Крылов, Заполосный, Баево, поселке Новосуховый и слободе Калач-Куртлак, где проживает в общей сложности около 3,8 тыс. человек, качественная мобильная связь и интернет оператора появились впервые. В этих населенных пунктах МегаФон установил новое телеком-оборудование стандарта LTE. Теперь дончанам стала доступна средняя скорость мобильного интернета до 20 Мбит/с, а максимальная теперь достигает 85 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы скачивать информацию, общаться в мессенджерах и смотреть ролики на видеохостингах.