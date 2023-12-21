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МегаФон запустил современную связь еще для 3,8 тыс. сельчан Ростовской области

МегаФон запустил современную связь еще для 3,8 тыс. сельчан Ростовской области

21 декабря 2023, 08:07
Фото: ПАО «МегаФон»
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Около 3,8 тыс. жителей поселков и хуторов Ростовской области впервые смогли воспользоваться мобильной связью и интернетом благодаря компании МегаФон. Всероссийский оператор цифровых возможностей расширил зону покрытия в донской глубинке, установив новое телеком-оборудование стандарта LTE.

В хуторах Мирный, Крылов, Заполосный, Баево, поселке Новосуховый и слободе Калач-Куртлак, где проживает в общей сложности около 3,8 тыс. человек, качественная мобильная связь и интернет оператора появились впервые. В этих населенных пунктах МегаФон установил новое телеком-оборудование стандарта LTE. Теперь дончанам стала доступна средняя скорость мобильного интернета до 20 Мбит/с, а максимальная теперь достигает 85 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы скачивать информацию, общаться в мессенджерах и смотреть ролики на видеохостингах.

«Наша цель — устранить цифровое неравенство, предоставить сельским жителям доступ к важным сервисам, которые для городских абонентов стали обыденными — пользование Госуслугами, образовательные онлайн-курсы, веб-ресурсы для работы. Необходимость в мобильном интернете доказывает статистика — если год назад сельчане в среднем тратили пять тысяч терабайт в месяц, то сейчас потребление уже превышает шесть тысяч», — отметил директор МегаФона в Ростовской области Артем Филин.

За последний месяц жители хутора Мирный, например, прокачали более 11 терабайт трафика. Такого объема информации хватит, чтобы в течение полугода беспрерывно смотреть сериалы или загрузить почти 3 млн фотографий.

В настоящее время в сельских территориях Ростовской области проживает треть населения региона. Аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов посчитали, что в 2023 году среднемесячный трафик сельчан вырос на 20%, число обычных звонков — на 17%. Активное общение по телефону происходит летом — в период отпусков и отдыха на природе.

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