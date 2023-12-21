Мэр Сочи Копайгородский вошел в тройку лучших рейтинга мэров за 2023 год

По прогнозам, в текущем году Сочи примет максимальное количество туристов за последние 100 лет — 7,6 миллиона человек. Для продвижения турпродукта в городе одновременно с генпланом реализуют стратегию развития до 2035 года, включающую десятки приоритетных проектов. В генеральный план включено все, что представляет ценность для истории и культуры.