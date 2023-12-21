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Мэр Сочи Копайгородский вошел в тройку лучших рейтинга мэров за 2023 год

Мэр Сочи Копайгородский вошел в тройку лучших рейтинга мэров за 2023 год

21 декабря 2023, 14:40
Фото: 1MI
Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в рейтинге российских градоначальников по итогам 2023 года. Отмечается, что глава Сочи стабильно удерживал эту позицию в рейтинге весь уходящий год.
Глава Сочи Алексей КопайгородскийГлава Сочи Алексей Копайгородский
Глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikipedia.org

Исследование провели сотрудники Финуниверситета при Правительстве РФ совместно с экспертами центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Всего в списке представлено 88 градоначальников, передает newstracker.ru.

Алексей Копайгородский вошел в рейтинг мэров как глава одного из крупных российских финансово-экономических центров наряду с мэрами Новокузнецка, Магнитогорска, Набережных Челнов и Тольятти. Главу Сочи обошли только мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Тюмени Руслан Кухарук. В пятерку лучших также вошли главы Грозного и Казани.

Оценка работы градоначальников осуществлялась на основе заочного анкетирования широкого круга экспертов из разных социальных групп и профессиональных сообществ. Таким образом обеспечивалась объективность ранжирования.

Отмечается, что Сочи под руководством Копайгородского демонстрирует отличные финансово-экономические результаты. В Краснодарском крае этот город-курорт лидирует по темпам роста инвестиций с проектами на общую сумму 495,5 миллиарда рублей.

Участвовавшие в исследовании специалисты особо отметили итоги инициативы Копайгородского, согласно которой сотрудники горадминистрации получают не фиксированную премию, а в зависимости от реальных результатов их работы. Для этого в Сочи внедрили систему оценки деятельности муниципальных служащих.

По прогнозам, в текущем году Сочи примет максимальное количество туристов за последние 100 лет — 7,6 миллиона человек. Для продвижения турпродукта в городе одновременно с генпланом реализуют стратегию развития до 2035 года, включающую десятки приоритетных проектов. В генеральный план включено все, что представляет ценность для истории и культуры.

#Копайгородский Алексей Сергеевич
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