Мэр Сочи Копайгородский вошел в тройку лучших рейтинга мэров за 2023 год

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Исследование провели сотрудники Финуниверситета при Правительстве РФ совместно с экспертами центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Всего в списке представлено 88 градоначальников, передает newstracker.ru.
Алексей Копайгородский вошел в рейтинг мэров как глава одного из крупных российских финансово-экономических центров наряду с мэрами Новокузнецка, Магнитогорска, Набережных Челнов и Тольятти. Главу Сочи обошли только мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Тюмени Руслан Кухарук. В пятерку лучших также вошли главы Грозного и Казани.
Оценка работы градоначальников осуществлялась на основе заочного анкетирования широкого круга экспертов из разных социальных групп и профессиональных сообществ. Таким образом обеспечивалась объективность ранжирования.
Отмечается, что Сочи под руководством Копайгородского демонстрирует отличные финансово-экономические результаты. В Краснодарском крае этот город-курорт лидирует по темпам роста инвестиций с проектами на общую сумму 495,5 миллиарда рублей.
Участвовавшие в исследовании специалисты особо отметили итоги инициативы Копайгородского, согласно которой сотрудники горадминистрации получают не фиксированную премию, а в зависимости от реальных результатов их работы. Для этого в Сочи внедрили систему оценки деятельности муниципальных служащих.
По прогнозам, в текущем году Сочи примет максимальное количество туристов за последние 100 лет — 7,6 миллиона человек. Для продвижения турпродукта в городе одновременно с генпланом реализуют стратегию развития до 2035 года, включающую десятки приоритетных проектов. В генеральный план включено все, что представляет ценность для истории и культуры.