Методы обмана пенсионеров: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников

«У меня был случай, когда женщину пенсионного возраста позвонила ее якобы внучка и попросила привезти около 300 тысяч рублей, чтобы не привлечь к уголовной ответственности за ходьбу в неположенном месте. Мошенница выдавала себя за внучку и говорила о созданной аварийной ситуации на дороге, которая привела к серьезным повреждениям здоровья водителя», — рассказала Зарецкая.