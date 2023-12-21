Методы обмана пенсионеров: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Юрист Елена Зарецкая, специализирующаяся на гражданских и уголовных делах, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как мошенники запутывают пенсионеров и объяснила, как можно защитить своих близких от их действий.
Часто мошенники выдают себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, например, следователей. Обычно разговор начинается с утверждения о том, что родственник попал в беду.
«Или они сообщают, что у них есть доступ к личным данным пенсионера, полученный неправомерно. Чтобы убедить жертву, злоумышленники называют личную информацию, такую как паспортные данные или перечисляют банки, в которых у пенсионера есть счета», — пояснила Зарецкая в интервью.
В последнее время мошенники также пытаются получить доступ к личному кабинету в мобильном банковском приложении. Они просят жертву продиктовать СМС-код и скачать приложение, чтобы иметь удаленный доступ ко всем данным.
«Получив доступ, преступник начинает переводить деньги со счета пенсионера на сторонние счета через мобильное приложение. Много пожилых и даже молодых людей попадаются на эту уловку, но есть способы защитить себя от мошенников», — подчеркнула Зарецкая.
Многие родственники пенсионеров, слыша о случаях кражи больших сумм с их счетов, думают, что лучше отказаться от использования банковских карт и перейти на оплату наличными.
«Не нужно отказываться от использования карт. Важно помнить, что никогда не нужно передавать по телефону какие-либо данные, такие как номер карты или трехзначный код на обратной стороне. Не скачивайте сторонние приложения по указанию звонящего», — предупредила адвокат.
С 22 декабря пожилым людям предлагают установить запрет на снятие наличных, но юрист считает, что это решение крайнее. Вместо этого она рекомендует подключить оповещения об операциях и установить лимит на снятие наличных, чтобы избежать ситуаций, когда пенсионера просят снять деньги и привезти их в определенное место.
«У меня был случай, когда женщину пенсионного возраста позвонила ее якобы внучка и попросила привезти около 300 тысяч рублей, чтобы не привлечь к уголовной ответственности за ходьбу в неположенном месте. Мошенница выдавала себя за внучку и говорила о созданной аварийной ситуации на дороге, которая привела к серьезным повреждениям здоровья водителя», — рассказала Зарецкая.
По словам юриста, женщина в панике собрала деньги и пошла отдавать их. Но ее муж понял, что жена подвергается мошенничеству, и позвонил внучке, которая находилась в школе.
«Если вы услышите, что ваш близкий попал в трудную ситуацию, сразу свяжитесь с родственниками и уточните информацию. Если вы заботитесь о старших родителях, обменивайтесь с ними чаще новостями и рассказывайте им о новых способах мошенничества», — заключила Зарецкая.