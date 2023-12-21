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Published Сегодня, 18:26

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Updated Сегодня, 18:28

Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года

Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года

21 декабря 2023, 18:26
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года
В Ростовской области стоимость минимального набора продуктов выросла на 6,5% с начала 2023 года, об этом сообщили аналитики Ростовстата.

В четверг, 21 декабря, Ростовстат представил отчет о стоимости условного (минимального) набора продуктов питания. За год стоимость продуктового набора выросла на 6,5% почти до 5,53 тысячи рублей, прибавив около 340 рублей в денежном эквиваленте. Расчеты аналитиков включали в себя цены на 33 продовольственных товара.

Фото: Ростовстат

Наибольший прирост цен за год зарегистрировали в Республиках Крым и Адыгея, где стоимость минимального набора продуктов за год прибавила по 8,6% и достигла отметок 6002,9 и 5335,8 рубля соответственно. В соседнем Краснодарском крае прирост составил 6,8%, увеличив стоимость минимального набора продуктов до 5,96 тысячи рублей.

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Напомним, ранее производители объявили, какие категории продуктов вырастут в цене в 2024 году.

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