Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года

В четверг, 21 декабря, Ростовстат представил отчет о стоимости условного (минимального) набора продуктов питания. За год стоимость продуктового набора выросла на 6,5% почти до 5,53 тысячи рублей, прибавив около 340 рублей в денежном эквиваленте. Расчеты аналитиков включали в себя цены на 33 продовольственных товара.