Минимальный набор продуктов в Ростовской области стал дороже на 6,5% с начала года

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В четверг, 21 декабря, Ростовстат представил отчет о стоимости условного (минимального) набора продуктов питания. За год стоимость продуктового набора выросла на 6,5% почти до 5,53 тысячи рублей, прибавив около 340 рублей в денежном эквиваленте. Расчеты аналитиков включали в себя цены на 33 продовольственных товара.
Наибольший прирост цен за год зарегистрировали в Республиках Крым и Адыгея, где стоимость минимального набора продуктов за год прибавила по 8,6% и достигла отметок 6002,9 и 5335,8 рубля соответственно. В соседнем Краснодарском крае прирост составил 6,8%, увеличив стоимость минимального набора продуктов до 5,96 тысячи рублей.