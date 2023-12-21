Модульбанк выбран банком года для продавцов на маркетплейсах

Разумеется, для развития и роста электронным торговым площадкам необходима поддержка финансовых институтов. Банки России уже не раз приходили на помощь маркетплейсам. В частности, Модульбанк в этом году получил всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS за вклад в поддержку работы маркетплейсов в стране, став лучшим банком для продавцов на электронных торговых площадках. Модульбанк был учрежден в 2014 году и стал первым банком для компаний МСП. Последние несколько лет финансовая организация развивается как предпринимательский хаб.