Модульбанк выбран банком года для продавцов на маркетплейсах

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Тем не менее, чтобы потенциал маркетплейсов раскрылся в полной мере, нужно предпринимать определенные шаги, передает gorod55.ru.
Доверие к электронным торговым платформам основывается на защите прав и интересов потребителей и продавцов. Это значит, что на вершине списка главных задач разработчиков находится обеспечение безопасности продавцов и покупателей. Это осуществляется путем регулярных проверок профилей и товаров, снятия с продажи подделок, минимизации рисков мошенничества. Необходимо разработать и четкий алгоритм возвратов и решения споров. Большое значение имеет пользовательский опыт, основывающийся на удобстве использования торговой площадки с интуитивно понятным интерфейсом. Для интеграции улучшений требуется обратная связь. Кроме того, маркетплейсам рекомендуется регулярно расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг для создания большего разнообразия. Чтобы продвигать продукт на рынке, нужны новые рабочие стратегии маркетинга.
Разумеется, для развития и роста электронным торговым площадкам необходима поддержка финансовых институтов. Банки России уже не раз приходили на помощь маркетплейсам. В частности, Модульбанк в этом году получил всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS за вклад в поддержку работы маркетплейсов в стране, став лучшим банком для продавцов на электронных торговых площадках. Модульбанк был учрежден в 2014 году и стал первым банком для компаний МСП. Последние несколько лет финансовая организация развивается как предпринимательский хаб.
Согласно заявлению главы правления Модульбанка Павла Семенова, сделанному во время получения награды, признание профсообщества дает компании силы развиваться в соответствии с выбранной нишевой стратегией, выпускать новые продукты и сервисы, меняющие рынок.
В 2023 году Модульбанк выпустил Маркет Карту, позволяющую работать с торговой выручкой на маркетплейсах. Также банк проводит расчеты с контрагентами в иностранной валюте, а прибыль с электронных торговых площадок поступает на личные счета без комиссии и ограничений. С каждым из магазинов может работать персональный менеджер. Среди нефинансовых услуг Модульбанка есть опыт интеграции бесплатных сервисов торговой аналитики и управления магазинами.
Нет сомнений, что сотрудничество банковских организаций и маркетплейсов является взаимовыгодным. При этом сочетание возможностей маркетплейсов и финансового опыта отечественных банков открывает новые возможности для развития и совершенствования электронной торговли в интересах населения России.