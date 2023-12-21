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Мошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени Роспотребнадзора

Мошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени Роспотребнадзора

21 декабря 2023, 10:58
Фото: 1MI
Мошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени Роспотребнадзора
Предпринимателям в Ростовской области поступают звонки от лже-сотрудников Роспотребнадзора с требованием заплатить деньги, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мошенники стали чаще названивать руководителям предприятий в регионе, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Злоумышленники, ссылаясь на статьи законов и отсылая усилению мер безопасности, угрожают проверками. Они предлагают оказать «различные услуги» предпринимателям за материальное вознаграждение. Когда те отказываются, им поступают угрозы.

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В Роспотребнадзоре полагают, что мошенники не только незаконно обогащаются, но и портят авторитет надзорного органа. Ведомство просит бизнесменов не вестись на уловки злоумышленников и сразу обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения от имени мэра Новочеркасска.

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