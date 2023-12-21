Мошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Мошенники стали чаще названивать руководителям предприятий в регионе, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора. Злоумышленники, ссылаясь на статьи законов и отсылая усилению мер безопасности, угрожают проверками. Они предлагают оказать «различные услуги» предпринимателям за материальное вознаграждение. Когда те отказываются, им поступают угрозы.
В Роспотребнадзоре полагают, что мошенники не только незаконно обогащаются, но и портят авторитет надзорного органа. Ведомство просит бизнесменов не вестись на уловки злоумышленников и сразу обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения от имени мэра Новочеркасска.