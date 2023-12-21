Пермская ЦБК установила экономические связи со странами Востока

Объем бумажно-картонной продукции, которую китайские партнеры заказали у российских компаний, составил около полутора миллионов тонн. Для ЦБП России это много, поскольку общий объем этого рынка в стране составляет десять миллионов тонн в год. Для КНР такая цифра является небольшой, так как общий объем рынка составляет 128 миллионов тонн. Об этом сообщил Александр Бойченко, председатель совета директоров ПЦБК. При этом он отметил, что благодаря поставкам на внешние рынки цены на российском рынке растут и возвращаются к докризисным показателям, что является положительной тенденцией.