Пермская ЦБК установила экономические связи со странами Востока

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Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 09:59
Российские предприятия из сферы целлюлозно-бумажной промышленности вынуждены устанавливать новые логистические цепочки в закупке материалов и производственного оборудования. Пермская ЦБК адаптировалась к новым экономическим реалиям. Немалую роль в этом сыграло сотрудничество с партнерами из Китая и азиатских государств, пишет properm.ru.
В ноябре 2023 года прошла Китайская международная выставка бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования. Пермская ЦБК приняла участие в этой выставке, представив свою продукцию. Стоит отметить, что в подготовке стенда предприятия помогла компания «Юнь Чоу» АРВМ — официальный дистрибьютор ПЦБК в Китае.
Представители ПЦБК провели переговоры с китайскими покупателями тарных картонов. Также они обсудили возможности поставок продукции пермского предприятия и посетили заводы, выпускающие гофроупаковку. Уточняется, что ПЦБК установила более 20 новых связей с производителями гофропродукции из КНР и стран Юго-Восточной Азии.
Объем бумажно-картонной продукции, которую китайские партнеры заказали у российских компаний, составил около полутора миллионов тонн. Для ЦБП России это много, поскольку общий объем этого рынка в стране составляет десять миллионов тонн в год. Для КНР такая цифра является небольшой, так как общий объем рынка составляет 128 миллионов тонн. Об этом сообщил Александр Бойченко, председатель совета директоров ПЦБК. При этом он отметил, что благодаря поставкам на внешние рынки цены на российском рынке растут и возвращаются к докризисным показателям, что является положительной тенденцией.
Свою продукцию в КНР поставляет и Пермская ЦБК. Так, в Китай экспортируются целлюлозная бумага для гофрирования и картон для плоских слоев Imitation kraft. Китайские предприятия изготавливают из пермского картона гофроупаковку, предназначенную для мебели и электробытовой техники.