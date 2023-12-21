Предприятия Ростовской области увеличили затраты на облачный сервис в два раза

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
К такому выводу пришли аналитики цифровой экосистемы МТС, после того как ознакомились с данными.
По мнению сотрудников провайдера CloudMTS, входящего в группу компаний МТС, за год донские компании потратили больше всего на сегмент разработки и производства. Затраты возросли по первому случаю в 2,3 раза, по второму — в 1,9. По ЮФО в целом также отмечен рост трат в сфере производства — 1,9 раза и предоставления услуг — 1,75 раза.
Как поясняет директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, в последнее время отмечается стремительный рост спроса донских компаний на резервное копирование данных в облаке.
— Бизнес понимает, что технические проблемы с собственным хранилищем или атаки киберпреступников способны лишить организацию доступа к корпоративным данным на время или даже навсегда. В первом случае это будет означать временные затруднения, во втором — даже уход с рынка, — говорит региональный директор МТС.
Аналитики системы уверены, что 65% клиентов CloudMTS в Ростовской области используют виртуальную инфраструктуру, 57% — резервное копирование данных в облаке, 13% — корпоративную почту в облаке. При этом больше всего затраты локальных компаний растут на резервное копирование данный в облаке — в 5,6 раза, а также виртуальную инфраструктуру — 1,1 раза.
В 26% случаев сервисами CloudMTS в регионе пользуются компании из сферы услуг, в 22% — из оптовой и розничной торговли, в 13% — из производства, в 9% — из сфер медиа и разработки.