rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Предприятия Ростовской области увеличили затраты на облачный сервис в два раза

Предприятия Ростовской области увеличили затраты на облачный сервис в два раза

21 декабря 2023, 08:22
Фото: rawpixel/freepik.com
В третьем квартале текущего года потребление облачных услуг среди донских производителей возросло в два раза. По количеству компаний и ИП, пользующихся облачными сервисами донской край занял вторую позицию среди субъектов Южного федерального округа, уступая лишь Краснодарскому краю.

К такому выводу пришли аналитики цифровой экосистемы МТС, после того как ознакомились с данными.

По мнению сотрудников провайдера CloudMTS, входящего в группу компаний МТС, за год донские компании потратили больше всего на сегмент разработки и производства. Затраты возросли по первому случаю в 2,3 раза, по второму — в 1,9. По ЮФО в целом также отмечен рост трат в сфере производства — 1,9 раза и предоставления услуг — 1,75 раза.

Как поясняет директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, в последнее время отмечается стремительный рост спроса донских компаний на резервное копирование данных в облаке.

— Бизнес понимает, что технические проблемы с собственным хранилищем или атаки киберпреступников способны лишить организацию доступа к корпоративным данным на время или даже навсегда. В первом случае это будет означать временные затруднения, во втором — даже уход с рынка, — говорит региональный директор МТС.

Аналитики системы уверены, что 65% клиентов CloudMTS в Ростовской области используют виртуальную инфраструктуру, 57% — резервное копирование данных в облаке, 13% — корпоративную почту в облаке. При этом больше всего затраты локальных компаний растут на резервное копирование данный в облаке — в 5,6 раза, а также виртуальную инфраструктуру — 1,1 раза.

В 26% случаев сервисами CloudMTS в регионе пользуются компании из сферы услуг, в 22% — из оптовой и розничной торговли, в 13% — из производства, в 9% — из сфер медиа и разработки.

Подпишитесь
«Будем побеждать»: ростовский депутат Водолацкий спрогнозировал ход СВО в 2024 году
Сегодня, 06:05
Суд приостановил строительство автовокзала на территории Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:54
Армения депортировала в РФ сбежавшего мобилизованного из Ростовской области
Сегодня, 05:22
«Вот такое отношение в Ростове!»: участнику СВО отказали в заселении в отель «Амакс»
Вчера, 19:03
На выборах президента в Ростовской области разрешили электронное голосование
Вчера, 17:51
«Новые люди» помогли ростовчанам разработать приложение для поиска культурных событий
Сегодня, 06:00