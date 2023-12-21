Предприятия Ростовской области увеличили затраты на облачный сервис в два раза

По мнению сотрудников провайдера CloudMTS, входящего в группу компаний МТС, за год донские компании потратили больше всего на сегмент разработки и производства. Затраты возросли по первому случаю в 2,3 раза, по второму — в 1,9. По ЮФО в целом также отмечен рост трат в сфере производства — 1,9 раза и предоставления услуг — 1,75 раза.